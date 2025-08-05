5ª Corrida e Caminhada do Soldado reforça integração entre Polícia Militar e comunidade

Publicada em 25/08/2025 às 08h50
Em comemoração ao Dia do Soldado, celebrado em 25 de agosto, o 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM), em parceria com a Rav Sports, promoveu na manhã deste domingo, 24, a 5ª edição da Corrida e Caminhada do Soldado, realizada na sede do Batalhão Tiradentes em Ji-Paraná. O evento, já consolidado no calendário esportivo da cidade, reuniu cerca de 400 participantes.
A prova que fez parte do calendário de eventos em comemoração aos 40 anos do 2º BPM, contou com categorias Geral e Militar, subdivididas em masculino, feminino e por faixa etária, além de percursos adaptados para o público infantil. Todos os competidores receberam medalhas e os melhores colocados foram premiados com troféus, reconhecendo o esforço e o desempenho de cada atleta. Na categoria geral, os campeões foram Sergio Menezes, com o tempo de 16 minutos e 08 segundos, e Sara Lima, vencedora no feminino.
Mais do que uma competição, a corrida se transformou em um momento de lazer, confraternização e aproximação entre a Polícia Militar e a comunidade. Famílias inteiras participaram do evento, fortalecendo os laços de confiança e respeito mútuo, além de incentivar hábitos saudáveis por meio da prática esportiva.
A 5ª Corrida e Caminhada do Soldado demonstrou, mais uma vez, que o esporte é um importante instrumento de inclusão social e de promoção da cidadania, reafirmando o compromisso da Polícia Militar de Rondônia não apenas com a segurança, mas também com o bem-estar da população.
Texto: Seção de Comunicação Social – P5 do 2º BPM | 2º sargento PM Soares
Fotos: Sargento PM Soares e Caique Brilhante
