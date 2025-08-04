4º Torneio de Pesca Esportiva teve apoio do Deputado Estadual Cássio Gois

Publicada em 26/08/2025 às 08h55
O Rio Machado foi palco, nos dias 23 e 24 de agosto de 2025, de um dos maiores eventos de pesca esportiva da região: o 4º Torneio de Pesca Esportiva, organizado pela ASDEC – Associação Esportiva de Pesca de Cacoal. O evento foi um verdadeiro sucesso, reunindo dezenas de equipes, famílias e amantes da pesca, movimentando a economia local e valorizando o turismo e o lazer no município.
O deputado Cássio Gois, parceiro do esporte e incentivador do turismo, destacou a importância da competição:
“Investir em eventos como este é investir na economia, no turismo e na qualidade de vida da nossa população. É uma oportunidade de reunir famílias, movimentar o comércio e fortalecer o turismo em Cacoal”, afirmou o deputado.
O torneio contou com provas de caiaques no dia 23 e de barcos no dia 24, distribuindo mais de R$ 100 mil em premiações para os competidores do 1º ao 6º lugar.
O deputado Cássio Gois parabenizou todos os participantes e, em especial, os grandes campeões da edição, que deram um show.
“Quero parabenizar todos os competidores e agradecer aos organizadores pelo empenho em realizar um evento tão grandioso. A ASDEC está de parabéns por mais um torneio de sucesso, que consolida Cacoal como referência na pesca esportiva e no turismo de lazer”, completou o deputado.
O 4º Torneio de Pesca Esportiva já deixou saudades e reforçou o potencial de Cacoal para sediar grandes eventos. Agora, a expectativa já está voltada para a próxima edição.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!