3º Open Sonho Meu de Taekwondo reúne 148 atletas em Ji-Paraná
Por Planeta Folha
Publicada em 22/08/2025 às 14h25
 O 3º Open Sonho Meu de Taekwondo foi realizado neste fim de semana em Ji-Paraná e reuniu 148 atletas vindos de Porto Velho, Guajará-Mirim e da própria cidade-sede. O evento, que já se tornou tradicional em Rondônia, destacou a inclusão de atletas de qualquer federação e celebrou o crescimento do Taekwondo em Ji-Paraná. 

Evento fortalece o Taekwondo em Rondônia

Organizado pela Fundação Jicred e pelo professor Antônio Russo, com apoio da SEME e do deputado Nim Barroso, a competição contemplou as modalidades Olímpica, Marcial e Poomsae tradicional, além de abrir espaço para praticantes especiais, reforçando seu caráter social e democrático.

Resultados finais

1º lugar: Fundação Jicred – Ji-Paraná

2º lugar: Projeto Pegasus – Porto Velho

3º lugar: Projeto Craques do Futuro – Cleydson Taekwondo Team – Guajará-Mirim

4º lugar: Sparta Academy – Porto Velho

5º lugar: Associação Pestalozzi – Porto Velho

6º lugar: Academia Kim – Porto Velho

O 3º Open Sonho Meu de Taekwondo reforçou a importância de iniciativas que unem alto nível técnico e projetos sociais. A cada edição, o torneio atrai mais atletas e fomenta o intercâmbio esportivo no estado.

Segundo os organizadores, o objetivo é incentivar jovens atletas, valorizar projetos comunitários e promover o espírito inclusivo do Taekwondo, sem restrições de federação ou entidade.

Com a Fundação Jicred garantindo o topo do pódio, Ji-Paraná consolida sua posição como referência regional na modalidade.

