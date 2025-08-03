3º Open Sonho Meu de Taekwondo reúne 148 atletas em Ji-Paraná

Publicada em 22/08/2025 às 14h25
O 3º Open Sonho Meu de Taekwondo foi realizado neste fim de semana em Ji-Paraná e reuniu 148 atletas vindos de Porto Velho, Guajará-Mirim e da própria cidade-sede. O evento, que já se tornou tradicional em Rondônia, destacou a inclusão de atletas de qualquer federação e celebrou o crescimento do Taekwondo em Ji-Paraná.
Evento fortalece o Taekwondo em Rondônia
Organizado pela Fundação Jicred e pelo professor Antônio Russo, com apoio da SEME e do deputado Nim Barroso, a competição contemplou as modalidades Olímpica, Marcial e Poomsae tradicional, além de abrir espaço para praticantes especiais, reforçando seu caráter social e democrático.
Resultados finais
1º lugar: Fundação Jicred – Ji-Paraná
2º lugar: Projeto Pegasus – Porto Velho
3º lugar: Projeto Craques do Futuro – Cleydson Taekwondo Team – Guajará-Mirim
4º lugar: Sparta Academy – Porto Velho
5º lugar: Associação Pestalozzi – Porto Velho
6º lugar: Academia Kim – Porto Velho
Evento fortalece o Taekwondo em Rondônia
O 3º Open Sonho Meu de Taekwondo reforçou a importância de iniciativas que unem alto nível técnico e projetos sociais. A cada edição, o torneio atrai mais atletas e fomenta o intercâmbio esportivo no estado.
Segundo os organizadores, o objetivo é incentivar jovens atletas, valorizar projetos comunitários e promover o espírito inclusivo do Taekwondo, sem restrições de federação ou entidade.
Como as apostas estão mudando a forma como os torcedores acompanham os esportes?
Joer 2025 Paralímpico é aberto em Porto Velho e destaca inclusão no esporte
Rondônia recebe cinco Unidades Odontológicas Móveis do Novo PAC; Rolim de Moura ficou fora
Greve da educação: TJRO enquadra Sintero e fixa multa diária de R$ 50 mil por descumprimento de liminar
Com a Fundação Jicred garantindo o topo do pódio, Ji-Paraná consolida sua posição como referência regional na modalidade.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!