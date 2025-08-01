1ª Corrida Setembro Cinza – Pela Floresta Viva acontece neste domingo em Porto Velho
Por Secom
Publicada em 29/08/2025 às 14h22
Nos acompanhe pelo Google News

 Com foco na conscientização sobre a prevenção e o combate às queimadas em Rondônia, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), promove neste domingo (31) a 1ª Corrida Setembro Cinza – Pela Floresta Viva.

O evento será realizado das 16h às 20h, na passarela do Espaço Alternativo, em Porto Velho, e deve reunir esporte, meio ambiente e solidariedade em uma programação voltada à sensibilização da população sobre os impactos das queimadas na saúde e no equilíbrio ambiental.

Durante a ação, também haverá a distribuição gratuita de 600 mudas de ipê de jardim e patuá, reforçando o incentivo à preservação ambiental e fortalecendo a mensagem do Setembro Cinza, campanha estadual que busca engajar a sociedade no enfrentamento das queimadas.

Serviço:  1ª Corrida Setembro Cinza – Pela Floresta Viva

Local: Passarela do Espaço Alternativo Porto Velho - RO
Data: 31 de agosto 2025 

Esportes Corrida de rua
Imprimir imprimir