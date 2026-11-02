Trump diz que EUA estão encerrando guerra com o Irã e que faltam líderes para negociar

Por Joven Pan

Publicada em 02/11/2026 às 08h59

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo (1º) que protegeu os EUA do “patrocinador número 1 do terrorismo no mundo” ao atacar o Irã, e que, na verdade, a guerra no Oriente Médio não foi iniciada por Washington, que está apenas dando um fim ao conflito.

“Eles vêm nos atacando desde 1979, eles começaram isso. Nós não começamos. Nós estamos terminando, estamos acabando com eles”, disse Trump, durante comício em Dubuque, no Iowa, na reta final das eleições do meio de mandato.

Segundo o republicano, o Irã não tem mais Marinha, radares, defesas anti-aéreas, armamento e também não dispõe mais de líderes – somente lideranças “ruins”.

“Esse é o meu problema: talvez a gente tenha ido um pouco longe com os líderes. Não tem ninguém para conversar. Estou tentando encontrar alguém para conversar; ninguém quer ser presidente”, declarou.