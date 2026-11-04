SEMEIA participa de encontro estadual de Catadores e destaca avanços na implantação da coleta seletiva

Por Natalino FS

Publicada em 04/11/2026 às 08h24

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMEIA), participou, no dia 3 de novembro, do IV Encontro Estadual dos Catadores de Materiais Recicláveis de Rondônia. Promovido pela Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (SEAS), o evento reuniu mais de 100 catadores de sete municípios para discutir conquistas, desafios e perspectivas do setor.

O encontro teve como objetivo promover a troca de experiências, fortalecer as políticas públicas voltadas à reciclagem e aprimorar as práticas de gestão de resíduos sólidos. Durante a programação, os palestrantes destacaram a importância da valorização dos catadores e do compartilhamento de boas práticas, iniciativas que contribuem para a construção de políticas ambientais mais eficientes e inclusivas.

A participação de Ji-Paraná reforça o compromisso do município com o desenvolvimento sustentável e a construção de uma cidade mais consciente e responsável ambientalmente, reconhecendo os catadores como importantes agentes de transformação social e ambiental.

Durante o encontro, os representantes dos catadores também destacaram e elogiaram o trabalho da atual administração municipal para a implantação da coleta seletiva em Ji-Paraná.

De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente, João Luiz Barbosa, desde o início da atual gestão, a equipe da SEMEIA vem trabalhando para tornar a coleta seletiva uma realidade no município.“A determinação do nosso prefeito Affonso Cândido era para que nosso município voltasse a ser referência em coleta seletiva. Hoje, a parceria com a COOCAMARJI, cooperativa dos catadores, é uma realidade. Nosso objetivo agora é atender, o mais breve possível, todos os bairros do município”, declarou.

A iniciativa representa mais um passo para ampliar a reciclagem, fortalecer o trabalho dos catadores e promover a destinação ambientalmente adequada dos resíduos sólidos, contribuindo para uma Ji-Paraná mais sustentável.