Prefeitura de Jaru intensifica preparativos para shows de Canção e Louvor e Colo de Deus neste fim de semana

Por Asssessoria

Publicada em 04/11/2026 às 08h29

A Prefeitura de Jaru intensificou os trabalhos de montagem da estrutura que receberá as apresentações musicais em comemoração aos 45 anos de emancipação política do município. Os shows acontecem nesta sexta-feira (06) e sábado (07), no ginásio de esportes Leal Chapelão, com entrada gratuita.

Na sexta-feira (06), a partir das 20h, o público poderá acompanhar a apresentação da dupla gospel Canção e Louvor. Já no sábado (07), às 21h, será a vez do grupo católico Colo de Deus subir ao palco.

O prefeito Jeverson Lima reforçou o convite para que a população de Jaru e de toda a região participe das comemorações. “A programação do aniversário de Jaru foi planejada para que pessoas de todas as idades possam participar. Esperamos que o público receba com carinho as mensagens de fé e otimismo que os artistas vão compartilhar durante suas apresentações”, destacou.

O prefeito também lembrou que, na quinta-feira (05), será realizado o tradicional acendimento das luzes da decoração natalina, marcando o início das festividades de fim de ano no município. “Vamos celebrar os 45 anos de emancipação de Jaru e já entrar no clima do Natal. Tenho certeza de que este final de ano ficará marcado como um período muito especial para toda a população jaruense”, concluiu.