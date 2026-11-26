Por PC/RO

Publicada em 26/11/2026 às 08h40

A Polícia Civil de Rondônia, por meio da Delegacia Especializada em Repressão a Furto e Roubo de Veículos Automotores (DERFRVA) de Porto Velho, prendeu, nesta quarta-feira (25), um homem identificado pelas iniciais F. B. M. M., flagrado transportando cerca de 2,5 quilos de substância análoga à cocaína na Rodovia BR-319, na altura do km 4,5, na zona rural de Porto Velho. A ocorrência foi registrada por tráfico de drogas após o condutor chamar a atenção ao fazer ultrapassagens em locais proibidos e trafegar em velocidade incompatível com a via.

Durante a abordagem, o motorista afirmou atuar como motorista de aplicativo e disse que seguia para Humaitá, no Amazonas, transportando um passageiro. Na vistoria veicular, foram encontrados dois tabletes e meio do entorpecente, envoltos por fita adesiva amarela, no interior do forro esquerdo do bagageiro.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado, junto ao material apreendido, à Central de Flagrantes para as providências legais cabíveis.

A Polícia Civil de Rondônia ressalta seu compromisso permanente no combate ao tráfico de drogas e à criminalidade em todo o estado, reforçando a importância do apoio da população para o avanço das ações policiais.

Denuncie: A população pode contribuir de forma anônima e segura pelo Disque Denúncia 197 ou pelo novo WhatsApp da Polícia Civil, no número (69) 3198-1157.