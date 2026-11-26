Por Assessoria

Publicada em 26/11/2026 às 08h20

Deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) (Foto: Assessoria Parlamentar)

O deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) defendeu, em entrevista ao Hora do Rush Podcast, em Ariquemes, uma solução fundiária e ambiental pensada para o pequeno produtor rural de Rondônia.



Segundo ele, a regularização fundiária deve vir primeiro, com a entrega do documento a quem é de direito. Para propriedades de até 240 hectares, o deputado defende regras ambientais diferenciadas e um programa estadual de recuperação de áreas degradadas (PRADA) com o projeto custeado pelo governo, já que o produtor não tem como pagar sozinho engenheiro, mudas e cercamento.



Pedro também apontou o efeito dos embargos feitos por satélite sobre a agricultura familiar. Ele relatou que muitos produtores só descobrem o bloqueio ao procurar financiamento no banco, e que a restrição passa a travar a venda da produção.



“Quando o estado chama cada produtor para regularizar e dá a ele condições de fazer a recuperação, com o projeto apoiado pelo governo, o problema ambiental se resolve e o produtor continua trabalhando. O Mato Grosso resolveu o dele, e Rondônia vai resolver também. Vou seguir levando essa proposta ao próximo governo”, afirmou o deputado.



A proposta reforça a defesa que Pedro Fernandes faz, no mandato, da regularização fundiária e da segurança jurídica para quem produz em pequenas propriedades.