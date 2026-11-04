OAB Rondônia absolve advogada suspensa por críticas a magistrada e reafirma liberdade de atuação profissiona

Por Ascom OAB/RO

Publicada em 04/11/2026 às 08h36

O Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rondônia (OAB-RO) reformou uma condenação imposta pelo Tribunal de Ética e Disciplina (TED) e absolveu uma advogada que havia sido punida com 45 dias de suspensão do exercício profissional por manifestações críticas à atuação de uma magistrada durante um processo judicial.

A decisão foi tomada no julgamento de recursos apresentados pela profissional e por uma associação de magistrados, responsável pela representação ético-disciplinar. Enquanto a advogada buscava a absolvição, a entidade requeria o agravamento da penalidade e a aplicação de multa.

Ao analisar o caso, o Conselho Seccional concluiu que as manifestações questionadas, embora contundentes e expressas em linguagem considerada áspera, estavam relacionadas à condução do processo judicial e não configuravam ofensa pessoal à magistrada.

O julgamento reafirmou que a liberdade de manifestação da advocacia constitui garantia indispensável ao exercício do direito de defesa e que a crítica a decisões e condutas jurisdicionais não pode ser automaticamente confundida com infração disciplinar.

Crítica à decisão judicial não é ataque à honra do magistrado

O processo teve origem em manifestações apresentadas pela advogada durante uma demanda judicial, nas quais questionava a condução do feito e a emissão de avaliações subjetivas sobre as partes.

A representação sustentava que a linguagem utilizada violava o dever de urbanidade previsto no Estatuto da Advocacia. O Tribunal de Ética e Disciplina acolheu a acusação e aplicou a suspensão por 45 dias.

Ao reformar a condenação, o Conselho Seccional considerou que a análise de manifestações profissionais exige a compreensão do contexto em que foram produzidas, da sua relação com a causa e da existência, ou não, de intenção de atingir pessoalmente o julgador.

A decisão fundamentou-se no artigo 133 da Constituição Federal, que assegura a inviolabilidade do advogado por seus atos e manifestações profissionais, nos limites da lei, e no artigo 7º, § 2º, do Estatuto da Advocacia, que disciplina a imunidade profissional.

O entendimento adotado reconhece que a advocacia pode exercer a crítica de maneira firme, inclusive diante de decisões judiciais com as quais discorde, sem que a contundência da linguagem, isoladamente, autorize uma punição disciplinar.

Processo ético-disciplinar não pode ser instrumento de intimidação

Um dos fundamentos centrais do julgamento foi a necessidade de impedir que divergências jurídicas sejam transformadas em mecanismos de constrangimento à atuação profissional.

O Conselho Seccional destacou que o exercício da advocacia pressupõe independência para questionar decisões, apontar equívocos e contestar atos de autoridade, sempre dentro dos limites legais.

A decisão também examinou a reciprocidade do dever de urbanidade, considerando que a própria representação disciplinar empregou expressões depreciativas para caracterizar a conduta da advogada.

Nesse contexto, o Conselho entendeu que o respeito entre os integrantes do sistema de Justiça deve ser uma exigência recíproca e não pode funcionar como obstáculo à atuação independente da defesa.

A fundamentação também levou em consideração a ausência de iniciativa judicial da magistrada supostamente ofendida, circunstância interpretada no julgamento como elemento que enfraquecia a caracterização de uma ofensa pessoal.

Conselho afasta suspensão e determina arquivamento

Com a reforma da decisão do Tribunal de Ética e Disciplina, o Conselho Seccional julgou improcedente a representação e absolveu a advogada da infração que lhe havia sido imputada.

O recurso da associação de magistrados, que pretendia ampliar a punição, foi considerado prejudicado.

O julgamento também determinou o arquivamento do processo ético-disciplinar e o cancelamento das anotações dele decorrentes nos assentamentos profissionais da advogada.

A decisão não afasta o dever de urbanidade nem estabelece imunidade irrestrita para manifestações ofensivas. O que reafirma é a necessidade de distinguir a crítica legítima à atividade jurisdicional da agressão pessoal, impedindo que a primeira seja punida como se fosse a segunda.

Ao afastar a condenação, o Conselho Seccional da OAB Rondônia reafirmou que a independência da advocacia não é uma concessão do Poder Judiciário nem um privilégio da profissão. É uma garantia constitucional destinada a proteger o cidadão e assegurar o pleno exercício do direito de defesa.