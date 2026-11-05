Marina Ruy Barbosa deixa de seguir ex-noivo após polêmicas

Por IG

Publicada em 05/11/2026 às 15h46

Marina Ruy Barbosa, de 31 anos, deu o que falar nesta quinta-feira (5) após deixar de seguir o ex-noivo Abdul Fares, 42, no Instagram. A atitude da atriz ocorreu em meio à uma série de polêmicas e aumentou os boatos de que o relacionamento teria chegado ao fim.

O unfollow foi percebido por seguidores da atriz e aconteceu em meio a um desentendimento público entre Marina e Luma Costa, que também deixou de ser seguida pela ruiva.

Apesar de Marina ter deixado de seguir o empresário, a mãe da atriz, Gioconda Ruy Barbosa, continua na lista de seguidores do perfil oficial de Abdul, que atualmente está privado.

Boatos sobre o fim do relacionamento entre Abdul e Marina, que estavam de casamento marcado para 2027, começaram a circular nas redes sociais em setembro. Na ocasião, os rumores apontavam que o casal estava separado há cerca de dois meses. Apesar das especulações, eles não anunciaram o fim oficialmente até o momento.

Marina e Abdul começaram a namorar em julho de 2023. Os dois tinham amigos em comum e frequentavam o mesmo círculo social. Na época, a atriz havia encerrado o relacionamento com o deputado Guilherme Mussi.

Em outubro daquele ano, durante uma viagem a Dubai, o empresário teria pedido Marina em casamento com um anel cravejado de diamantes. Abdul é herdeiro da família fundadora da rede milionária de varejo Marabraz.

Marina Ruy Barbosa foi pedida em casamento com um anel de diamantes avaliado em R$ 6 milhões. A joia virou alvo de uma polêmicas recentemente, quando primos de Abdul usaram as redes sociais para exigir que a atriz devolvesse o presente que, segundo eles, trata-se de uma peça de família.

Nesta quinta-feira, a sogra de Marina Ruy Barbosa, Hasna Fares, deixou um comentário carinhoso em uma postagem que repercutia o suposto fim do noivado. "Marina, minha nora. Te amamos como uma filha. Eu lamento muito que tudo isso esteja acontecendo, e sigo em oração para que esse momento passe", começou.

A socialite também aproveitou a oportunidade para esclarecer a polêmica envolvendo o anel de noivado de Marina."Marina já se ofereceu diversas vezes para devolver o anel que virou alvo de especulação. Mas nunca aceitaríamos, porque foi dado por amor pelo meu filho e com o dinheiro que ele conquistou ao longo de muitos anos trabalhando", disse Hasna.

A sogra de Marina encerrou a mensagem reafirmando seu carinho e apoio à atriz:"Estarei aqui sempre ao seu lado. Que Deus te abençoe e te projeta"