Fuvest registra menor abstenção da história, com 6,4% de ausentes na primeira fase
Por Band
Publicada em 02/11/2026 às 08h49
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A primeira fase do vestibular da Fuvest, realizada neste domingo (1), bateu um recorde histórico de presença: registrou uma taxa de abstenção de apenas 6,4%, a menor já contabilizada pela fundação.

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De acordo com o balanço divulgado pela instituição responsável pela seleção da Universidade de São Paulo (USP), dos 106.165 candidatos inscritos, somente 6.834 deixaram de comparecer aos locais de prova.

O resultado consolida uma queda expressiva no índice de ausências quando comparado às edições anteriores. Em 2025, o índice de abstenção havia sido de 9,1%, e em 2024 ficou em 7,4%.

Maiores e menores faltas por município

Entre todas as cidades que aplicaram os exames, Fortaleza (CE) teve o maior percentual de ausentes, atingindo 9,0%. Em seguida aparecem Mogi das Cruzes (7,8%), Presidente Prudente (7,3%) e a capital paulista, São Paulo, que ocupou a quarta posição com 7,2% de abstenção.

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Na outra ponta da tabela, o município de São José do Rio Preto, no interior paulista, registrou o maior comparecimento proporcional de candidatos, com a menor taxa de faltosos de todo o vestibular: 3,5%. Piracicaba também se destacou com índice expressivamente baixo, somando 3,8%.

Confira a lista completa da abstenção por cidade

  • Araçatuba: 6,5%
  • Barretos: 6,8%
  • Barueri: 6,3%
  • Bauru: 4,8%
  • Botucatu: 6,2%
  • Campinas: 5,5%
  • Fortaleza: 9,0%
  • Franca: 6,1%
  • Guarulhos: 6,8%
  • Jaú: 5,6%
  • Jundiaí: 5,1%
  • Limeira: 6,1%
  • Lorena: 6,9%
  • Marília: 5,2%
  • Mogi das Cruzes: 7,8%
  • Osasco: 6,8%
  • Piracicaba: 3,8%
  • Pirassununga: 4,9%
  • Presidente Prudente: 7,3%
  • Ribeirão Preto: 5,8%
  • Santana de Parnaíba: 6,8%
  • Santo André: 5,7%
  • Santos: 6,1%
  • Sorocaba: 6,1%
  • São Bernardo do Campo: 5,4%
  • São Caetano do Sul: 4,8%
  • São Carlos: 5,9%
  • São José do Rio Preto: 3,5%
  • São José dos Campos: 5,3%
  • São Paulo: 7,2%
  • Taboão da Serra: 5,5%
  • Taubaté: 6,9%

Total Geral: 6,4%

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