Fuvest registra menor abstenção da história, com 6,4% de ausentes na primeira fase

Por Band

Publicada em 02/11/2026 às 08h49

A primeira fase do vestibular da Fuvest, realizada neste domingo (1), bateu um recorde histórico de presença: registrou uma taxa de abstenção de apenas 6,4%, a menor já contabilizada pela fundação.

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De acordo com o balanço divulgado pela instituição responsável pela seleção da Universidade de São Paulo (USP), dos 106.165 candidatos inscritos, somente 6.834 deixaram de comparecer aos locais de prova.

O resultado consolida uma queda expressiva no índice de ausências quando comparado às edições anteriores. Em 2025, o índice de abstenção havia sido de 9,1%, e em 2024 ficou em 7,4%.

Maiores e menores faltas por município

Entre todas as cidades que aplicaram os exames, Fortaleza (CE) teve o maior percentual de ausentes, atingindo 9,0%. Em seguida aparecem Mogi das Cruzes (7,8%), Presidente Prudente (7,3%) e a capital paulista, São Paulo, que ocupou a quarta posição com 7,2% de abstenção.

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Na outra ponta da tabela, o município de São José do Rio Preto, no interior paulista, registrou o maior comparecimento proporcional de candidatos, com a menor taxa de faltosos de todo o vestibular: 3,5%. Piracicaba também se destacou com índice expressivamente baixo, somando 3,8%.

Confira a lista completa da abstenção por cidade

Araçatuba: 6,5%

6,5% Barretos: 6,8%

6,8% Barueri: 6,3%

6,3% Bauru: 4,8%

4,8% Botucatu: 6,2%

6,2% Campinas: 5,5%

5,5% Fortaleza: 9,0%

9,0% Franca: 6,1%

6,1% Guarulhos: 6,8%

6,8% Jaú: 5,6%

5,6% Jundiaí: 5,1%

5,1% Limeira: 6,1%

6,1% Lorena: 6,9%

6,9% Marília: 5,2%

5,2% Mogi das Cruzes: 7,8%

7,8% Osasco: 6,8%

6,8% Piracicaba: 3,8%

3,8% Pirassununga: 4,9%

4,9% Presidente Prudente: 7,3%

7,3% Ribeirão Preto: 5,8%

5,8% Santana de Parnaíba: 6,8%

6,8% Santo André: 5,7%

5,7% Santos: 6,1%

6,1% Sorocaba: 6,1%

6,1% São Bernardo do Campo: 5,4%

5,4% São Caetano do Sul: 4,8%

4,8% São Carlos: 5,9%

5,9% São José do Rio Preto: 3,5%

3,5% São José dos Campos: 5,3%

5,3% São Paulo: 7,2%

7,2% Taboão da Serra: 5,5%

5,5% Taubaté: 6,9%

Total Geral: 6,4%