Fuvest registra menor abstenção da história, com 6,4% de ausentes na primeira fase

A primeira fase do vestibular da Fuvest, realizada neste domingo (1), bateu um recorde histórico de presença: registrou uma taxa de abstenção de apenas 6,4%, a menor já contabilizada pela fundação.
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De acordo com o balanço divulgado pela instituição responsável pela seleção da Universidade de São Paulo (USP), dos 106.165 candidatos inscritos, somente 6.834 deixaram de comparecer aos locais de prova.
O resultado consolida uma queda expressiva no índice de ausências quando comparado às edições anteriores. Em 2025, o índice de abstenção havia sido de 9,1%, e em 2024 ficou em 7,4%.
Maiores e menores faltas por município
Entre todas as cidades que aplicaram os exames, Fortaleza (CE) teve o maior percentual de ausentes, atingindo 9,0%. Em seguida aparecem Mogi das Cruzes (7,8%), Presidente Prudente (7,3%) e a capital paulista, São Paulo, que ocupou a quarta posição com 7,2% de abstenção.
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Na outra ponta da tabela, o município de São José do Rio Preto, no interior paulista, registrou o maior comparecimento proporcional de candidatos, com a menor taxa de faltosos de todo o vestibular: 3,5%. Piracicaba também se destacou com índice expressivamente baixo, somando 3,8%.
Confira a lista completa da abstenção por cidade
- Araçatuba: 6,5%
- Barretos: 6,8%
- Barueri: 6,3%
- Bauru: 4,8%
- Botucatu: 6,2%
- Campinas: 5,5%
- Fortaleza: 9,0%
- Franca: 6,1%
- Guarulhos: 6,8%
- Jaú: 5,6%
- Jundiaí: 5,1%
- Limeira: 6,1%
- Lorena: 6,9%
- Marília: 5,2%
- Mogi das Cruzes: 7,8%
- Osasco: 6,8%
- Piracicaba: 3,8%
- Pirassununga: 4,9%
- Presidente Prudente: 7,3%
- Ribeirão Preto: 5,8%
- Santana de Parnaíba: 6,8%
- Santo André: 5,7%
- Santos: 6,1%
- Sorocaba: 6,1%
- São Bernardo do Campo: 5,4%
- São Caetano do Sul: 4,8%
- São Carlos: 5,9%
- São José do Rio Preto: 3,5%
- São José dos Campos: 5,3%
- São Paulo: 7,2%
- Taboão da Serra: 5,5%
- Taubaté: 6,9%
Total Geral: 6,4%
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