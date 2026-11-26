Por OAB-RO

Publicada em 26/11/2026 às 08h43

A comitiva da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rondônia (OAB RO), liderada pelo presidente Márcio Nogueira, acompanhou o lançamento do livro “Mulheres e Estado: Estudos em homenagem à Ministra Cármen Lúcia”, realizado na segunda-feira (23/11), durante a 25ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, em Salvador (BA). A publicação reúne textos de 51 autoras e presta tributo à trajetória da magistrada do Supremo Tribunal Federal (STF) no cenário jurídico do país.

O livro foi organizado pelo presidente nacional da OAB, Beto Simonetti, em conjunto com três conselheiras federais que presidem comissões nacionais: Dione Almeida (OAB-SP), presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada; Marilena Winter (OAB-PR), presidente da Comissão Nacional da Advocacia Pública; e Mariana Matos de Oliveira (OAB-BA), presidente da Comissão Nacional de Direitos Sociais.

Com prefácio assinado pela jurista Sílvia Pimentel, a coletânea conta com artigos de conselheiras federais, presidentes de seccionais e dirigentes de Comissões da Mulher Advogada de diversas regiões.

Para o presidente da OAB RO, Márcio Nogueira, a participação da advocacia rondoniense no ato reflete o alinhamento institucional da Seccional com as pautas de representatividade:

“A presença da advocacia de Rondônia nesse lançamento reafirma o nosso compromisso permanente com a paridade de gênero e a valorização da produção intelectual das mulheres advogadas. Homenagear a ministra Cármen Lúcia é reconhecer uma trajetória dedicada ao fortalecimento da democracia e do Estado Democrático de Direito.”