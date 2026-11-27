Por Herbert Lins

Publicada em 27/11/2026 às 09h07

Xeque-mate de Lula: Trabuco na Fazenda surpreende o mercado e embaralha o jogo da direita

CARO LEITOR, Primeiro, uma correção: Luiz Carlos Trabuco (75) não é banqueiro, mas bancário de carreira. Atual presidente do Conselho de Administração do Bradesco, aceitou o convite de Lula (PT-SP) para comandar o Ministério da Fazenda. Na Faria Lima, a leitura é de xeque-mate no mercado financeiro. A expectativa era outra: um nome alinhado à gastança que marcou boa parte do terceiro mandato do petista. Trabuco, figura tradicionalíssima do sistema financeiro e de reputação consolidada entre investidores, muda o jogo. Sua escolha sinaliza que Lula pretende adotar uma agenda fiscal mais austera do que o mercado imaginava para um eventual quarto governo petista no Palácio do Planalto. A jogada surpreende, desmonta previsões e obriga os agentes econômicos e a oposição a recalcular suas apostas. Resta saber se a sinalização será convertida em compromisso fiscal ou se ficará apenas no discurso político.

Trechos

É uma informação irrelevante, mas sou assinante do jornal Estadão de São Paulo. Isso me permitiu reunir trechos de artigos quinzenais do futuro ministro da Fazenda, Luiz Carlos Trabuco, que oferecem pistas interessantes sobre o perfil de sua possível gestão.

Controle

Em seus artigos, Carlos Trabuco defende “retomar o controle do orçamento com redução de benefícios tributários” e “reduzir gastos sem aumentar impostos”. Também afirma que “responsabilidade fiscal não é pretexto para sacrificar investimentos públicos”.

Sacrifícios

Sobre os sacrifícios, Carlos Trabuco cita nominalmente os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, incluindo as emendas parlamentares e o empresariado. Para ele, “a responsabilidade fiscal e colocar as contas de volta nos trilhos são uma responsabilidade de todos”.

Expectativas

Carlos Trabuco já começou a produzir efeitos antes mesmo de assumir a Fazenda: sua indicação acalmou o mercado, impulsionou a Bolsa de Valores e contribuiu para a queda do dólar. O desafio será transformar expectativas em resultados: equilíbrio fiscal, investimentos e redução dos juros.

Escolheu

Na Casa Civil, Lula (PT-SP) escolheu o ex-governador do Ceará e senador Camilo Santana (PT-CE). A indicação não decorre de sua passagem pelo MEC, mas do protagonismo na campanha pela reeleição de Lula. O anúncio deve ocorrer nesta sexta-feira (27).

Patrimônio

Falando em protagonismo, o patrimônio declarado pelo senador Jaime Bagattoli (PL) ao TSE saltou de R$ 17,46 milhões, em 2018, para R$ 55,74 milhões, em 2022. Uma evolução de 219% em quatro anos, que merece atenção e transparência pública.

Crescimento

O crescimento patrimonial do senador Jaime Bagattoli (PL), por si só, não comprova irregularidade, mas impõe questionamentos legítimos: quais atividades, investimentos e negócios explicam tamanha evolução? Na vida pública, transparência não é favor, é obrigação.

Dívida

Falando em transparência, segundo a UOL, o senador Jaime Bagattoli (PL-RO) aparece como o quarto maior devedor entre parlamentares da próxima legislatura do Congresso Nacional. São R$ 54 milhões inscritos na dívida ativa da União, segundo levantamento baseado em dados da PGFN.

Contraste

Do total, R$ 53,8 milhões correspondem a débitos de Imposto de Renda do senador Jaime Bagattoli (PL) como pessoa física. O dado chama atenção quando confrontado com os R$ 55,74 milhões de patrimônio declarados ao TSE em 2022.

Conflito

A situação ganha contornos políticos porque o senador Jaime Bagattoli (PL) é relator, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, de projeto que permite renegociar dívidas rurais. A coincidência entre passivo fiscal e atuação legislativa exige transparência e cautela.

Explicações

A defesa do senador Jaime Bagattoli (PL) afirma que a dívida decorre de autuação da Receita Federal em 2020, contestada judicialmente e submetida a perícia contábil. O senador nega conflito de interesses. Ainda assim, precisa esclarecer os fatos perante a sociedade rondoniense.

Estratégia

O senador e governador eleito Marcos Rogério (PL) mantém a sete chaves os nomes que formarão sua futura equipe de governo. A demora não é desorganização, mas estratégia para evitar assédio político, especulações e desgastes antecipados.

Anúncios

Os anúncios devem ocorrer entre a véspera de Natal e o Réveillon. O governador eleito Marcos Rogério (PL) faz bem em preservar o sigilo: na política, antecipar escolhas pode criar problemas desnecessários. Como ensina a sabedoria bíblica, há tempo de falar e tempo de calar.

Aproximação

O deputado estadual Edevaldo Neves (PRD) intensificou a aproximação com Guajará-Mirim e Nova Mamoré. Em novembro, seu gabinete ouviu lideranças e gestores para mapear demandas de saúde, infraestrutura, segurança e desenvolvimento regional.

Parece

A jornalista Luciana Oliveira (PT) parece traduzir a nova esquerda, mais aberta ao diálogo com a sociedade e empenhada em superar a própria antipatia. Aos poucos, constrói uma imagem mais leve, acessível e carismática.

Circulou

Na posse da nova Diretoria e do Conselho da Fecomércio-RO na noite de ontem (26), a ex-candidata ao Senado Luciana Oliveira (PT) circulou sem constrangimentos e publicou fotos nas redes sociais ao lado do senador Jaime Bagattoli (PL) e do prefeito Léo Moraes (Podemos).

Promessa

Luciana Oliveira saiu das urnas como uma promessa petista para disputar a Prefeitura de Porto Velho. Resta saber se os diretórios municipal e estadual do PT apostarão em seu nome ou se preferirá Fátima Cleide, ex-senadora e deputada estadual eleita, na corrida pelo comando da capital.

Motosserra

Passei a semana tentando entender a encenação do prefeito de Ji-Paraná, Affonso Cândido (PL), ao abrir a festa da cidade com um motosserra, numa referência ao presidente argentino Javier Milei. Cortou um cadeado e anunciou ter rompido as amarras que impediam sua gestão.

Símbolos

No encerramento dos festejos de aniversário de Ji-Paraná, o prefeito Affonso Cândido (PL) soltou uma pomba, símbolo da paz, associada também a movimentos socialistas. A simbologia deixou uma pergunta no ar: como conciliar esse gesto com o discurso de quem se apresenta como bolsonarista raiz? Na política, até os símbolos parecem perder o sentido.

Opinião

A coluna abre espaço à opinião dos leitores. Um deles questiona a fiscalização rigorosa do TCE-RO sobre contratos da SESAU somente no apagar das luzes do governo Marcos Rocha (PSD). Afinal, por que não agiu antes?

Auxilia

O leitor lembra que o TCE-RO não integra o Judiciário, mas auxilia o Legislativo estadual e municipal na fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da administração pública. Seu papel exige atuação preventiva.

Questiona

Na avaliação do leitor, os conselheiros parecem intocáveis, enquanto gestores temem o rigor do TCE-RO. Questiona ainda a falta de critérios e a demora nas fiscalizações, que deveriam impedir desvios e proteger o dinheiro público.

Fiscalizações

Outro leitor considera inócuas as fiscalizações do TCE-RO em hospitais e UPAs. Apesar das inspeções, pouco mudou: a saúde continua caótica, sobretudo nas unidades mantidas pela Prefeitura Municipal de Porto Velho. Fiscalizar sem produzir resultados não basta.

Contesta

O leitor contesta o voto contrário do deputado federal Lúcio Mosquini (PL) à indenização do Estado às vítimas da Chacina do Acari e discorda da ponderação da coluna ontem (26): para ele, a responsabilização criminal cabe à Justiça, mas reparar vítimas é dever do Estado.

Perigoso

Segundo o leitor, é perigoso atribuir exclusivamente à Justiça a criação e a distribuição de direitos. Na democracia, cabe ao Legislativo, legitimado pelo voto, expressar a soberania popular. Juízes aplicam as leis, não substituem a vontade do povo.

Omissão

O leitor continua, a omissão do Congresso Nacional fortalece a hipertrofia do Judiciário. Quando parlamentares evitam decisões difíceis, abrem espaço para juízes ocuparem competências políticas. Depois, não cabe reclamar do Supremo por responsabilidades que o próprio Legislativo abandonou.

Exige

Para o leitor, separação dos Poderes e o sistema de freios e contrapesos no Brasil, inspirados na Constituição dos EUA, existem justamente para impedir a concentração de poder e evitar desvios autoritários. Democracia exige Parlamento atuante, não omisso.

Equívoco

O leitor diz que há um equívoco de mérito. A Alemanha paga indenizações às vítimas do Holocausto por determinação legal, sem depender de decisões judiciais individuais. O Congresso poderia enfrentar o tema e definir critérios. Para alguns parlamentares, prefere transferir a responsabilidade.

Sério

Falando sério, resta saber se a escolha do bancário Luiz Carlos Trabuco para pasta da Fazenda representa uma mudança real de rumo ou apenas uma jogada política para acalmar os investidores. Afinal, credibilidade não se conquista com nomes, mas com decisões, responsabilidade fiscal e resultados.