Veja como é o jatinho particular que está levando Flávio Bolsonaro e família aos EUA

Por G1

Publicada em 28/10/2026 às 07h59

O senador Flávio Bolsonaro (PL) e sua família estão viajando para os Estados Unidos na manhã desta quarta-feira (28) em um jatinho particular, após o senador ter fugido do Brasil.

O voo LV-JQW, que leva Flávio e três familiares, é um jatinho particular Gulfstream G400 da companhia aérea Baires Fly, segundo o site de monitoramento aéreo FlightAware.

A aeronave luxuosa dispõe de poltronas largas e estofadas, com possibilidade de se tornarem camas, e tem capacidade para levar até 12 passageiros e dois pilotos, além de tripulação, segundo a fabricante Gulfstream.