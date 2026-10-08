Unidades de saúde reforçam ações de prevenção e cuidado com a saúde da mulher

Por Helen Paiva

Publicada em 08/10/2026 às 16h32

Uma conversa enquanto espera o atendimento, uma orientação durante a consulta ou até uma visita do agente comunitário de saúde. Durante o Outubro Rosa, diferentes momentos da rotina das unidades de saúde de Porto Velho também se tornam oportunidades para falar sobre prevenção do câncer de mama e do câncer do colo do útero.

As ações acontecem durante todo o mês e cada unidade define a melhor forma de abordar o assunto. Palestras, rodas de conversa e orientações individuais estão entre as estratégias utilizadas pelas equipes. Na USF Pedacinho de Chão, por exemplo, os profissionais trabalham os temas por meio de palestras e conversas com as pacientes.

Para Lucineide Honorato, Coordenadora do Núcleo da Mulher da Semusa, adaptar a abordagem à realidade de cada unidade ajuda a aproximar a informação das mulheres.

“Cada unidade conhece a sua população e encontra a melhor forma de conversar sobre esse cuidado. O importante é que essa mulher tenha informação, tire suas dúvidas e entenda que não deve deixar a própria saúde para depois”.

Busca ativa

Os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) também realizam a busca ativa de pacientes que precisam dar continuidade ao acompanhamento ou tratamento e não retornaram à unidade. A prática já faz parte da rotina das equipes e é intensificada durante o Outubro Rosa.

Outra ação do período é reforçar, entre as pessoas com útero de 25 a 64 anos, a importância do exame citopatológico, conhecido como preventivo, que permite identificar alterações no colo do útero.

“Prevenção começa com informação e acesso. Queremos nossas unidades cada vez mais próximas das mulheres, oferecendo orientação e cuidado”, destaca o prefeito Léo Moraes.

Como buscar atendimento

O primeiro passo é procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS). O acesso é por livre demanda e a equipe orienta a paciente de acordo com a necessidade. Dependendo da disponibilidade, o atendimento pode acontecer no mesmo dia. Caso não seja possível, o agendamento é feito na própria unidade.

As ações ganham maior visibilidade durante o Outubro Rosa, mas a prevenção e o acompanhamento da saúde da mulher fazem parte da rotina da rede municipal durante todo o ano.