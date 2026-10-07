Sinjur cria Plantão Jurídico com atendimento gratuito a filiados em Porto Velho e por videoconferência

Por Assessoria

Publicada em 07/10/2026 às 08h10

Filiados ao Sindicato dos Trabalhadores no Poder Judiciário do Estado de Rondônia (Sinjur) passaram a contar com atendimento jurídico gratuito por meio do projeto Plantão Jurídico, lançado pela entidade no dia 21 de agosto.

A iniciativa permite que servidores sindicalizados e seus dependentes apresentem dúvidas relacionadas a questões trabalhistas, previdenciárias, criminais, administrativas ou de outras naturezas. Para quem está no interior do estado, o atendimento pode ser realizado por videoconferência.

O serviço funciona todas as quintas-feiras, das 14h às 17h, na sede do Sinjur, em Porto Velho. Durante o período, um advogado plantonista fica dedicado exclusivamente aos atendimentos do projeto.

O acesso ao Plantão Jurídico depende de agendamento prévio. Os interessados devem marcar horário pelo WhatsApp (69) 99247-4603.

Segundo a proposta lançada pelo sindicato, a consultoria é oferecida sem cobrança aos servidores filiados e também alcança seus dependentes.