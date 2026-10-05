PM recupera objetos furtados e conduz dois suspeitos em Porto Velho

Por Newsrondonia.com

Publicada em 05/10/2026 às 14h10

Dois homens, de 21 e 27 anos, foram conduzidos pela Polícia Militar após uma equipe do 1º Batalhão da Polícia Militar (1º BPM) recuperar objetos furtados de um estabelecimento comercial em Porto Velho, na manhã deste domingo (4).

A ocorrência foi registrada na região das avenidas Daniela e Vieira Caúla. Segundo as informações da corporação, os policiais iniciaram as diligências após receberem imagens de câmeras de segurança relacionadas ao furto.

A equipe, comandada pelo sargento Rocha e pelo cabo Figueiredo, realizou buscas para identificar os possíveis envolvidos e localizar os bens levados.

Objetos furtados são encontrados

Durante as diligências, os policiais localizaram os dois suspeitos. Conforme o relato da ocorrência, eles negaram participação no furto, mas indicaram aos agentes um endereço onde parte dos objetos estaria escondida.

No local, foram encontradas duas panelas grandes de alumínio e uma panela de pressão. Durante uma varredura no quintal, próximo à margem de um igarapé e entre pés de bananeira, os policiais localizaram outros objetos relacionados ao furto.

Também foram encontrados materiais cuja procedência não havia sido esclarecida, entre eles uma botija de gás, bombas de água, cortadora de cerâmica, furadeira, espátulas, colheres de pedreiro, trena, alicate, martelos, marreta, bicicleta e conexões hidráulicas.

Os dois homens foram conduzidos e apresentados à autoridade policial, juntamente com os objetos recuperados e os demais materiais encontrados, para as providências cabíveis.

A ocorrência foi encaminhada para apuração pela autoridade competente. A condução dos suspeitos não representa, por si só, comprovação de autoria do furto.