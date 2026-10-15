PM prende homem com pistola e munições de diferentes calibres

Por PM/RO

Publicada em 15/10/2026 às 13h50

Um homem de 23 anos identificado como L.F.O, foi preso na noite de quarta-feira, 14, após ser flagrado com uma porção de maconha, uma pistola calibre .25 e 17 munições de diferentes calibres, em Vilhena. A ocorrência teve início durante patrulhamento tático no cruzamento das avenidas Benno Luiz Graebin e Brigadeiro Eduardo Gomes, no bairro Jardim Eldorado.

Policiais militares realizavam o patrulhamento quando perceberam que o condutor de uma motocicleta Honda Pop 110i branca arrancou bruscamente no cruzamento, enquanto os veículos que estavam na via aguardavam a sinalização semafórica. Diante da situação, a equipe realizou a abordagem.

Durante a busca pessoal, os policiais encontraram uma porção de substância semelhante à maconha. O homem afirmou ser usuário e disse que pretendia consumir a droga posteriormente.

Na residência do indivíduo, foi localizada uma pistola inoxidável da marca Phoenix Arms, modelo Raven, calibre .25. Também foram apreendidas 17 munições intactas: nove de calibre .22, sete de calibre .25 e uma de calibre 5,56.

Diante dos fatos, L.F.O recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para as providências cabíveis.