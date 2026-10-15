Jovem é espancado após reagir roubo em parada de ônibus na frente do Shopping

Por pvhnoticias.com

Publicada em 15/10/2026 às 09h30

Um jovem de 19 anos foi vítima de agressão e roubo na noite desta quarta-feira (14), na Avenida Rio Madeira, bairro Embratel em Porto Velho.

De acordo com testemunhas, três indivíduos teriam abordado o jovem que estava na parada de ônibus e anunciado o roubo.

A vítima no entanto teria se negado a entregar o celular e acabou sendo agredida com vários golpes na região da cabeça e do rosto, depois o bando fugiu correndo com o aparelho roubado, mas foi perseguido por populares que conseguiram recuperar o objeto.

Os criminosos conseguiram fugir do local antes da chegada da PM que chegou fazer buscas, mas nenhum dos suspeitos foram localizados. A vítima bastante ferida foi encaminhada ao Hospital João Paulo II.