Ucrânia retoma ataques contra refinarias russas após acusar Rússia de violar cessar-fogo energético;

Por G1

Publicada em 15/10/2026 às 09h29

A Ucrânia retomou nesta quinta-feira (15) seus ataques aéreos contra refinarias de petróleo russas, atingindo uma instalação na região de Ryazan, segundo o governador regional. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusou a Rússia de não respeitar o cessar-fogo energético imposto por Donald Trump.

Kiev havia evitado atacar refinarias russas desde o anúncio de um cessar-fogo no setor energético entre Rússia e Ucrânia, feito no fim de semana pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Essa trégua, no entanto, parece ter pego ambos os países de surpresa.

Zelensky afirmou nesta quinta-feira em entrevista ao jornal britânico Financial Times que sua paciência com esse cenário se esgotou. “A restrição [aos ataques contra refinarias russas] acabou. Chega”, disse ele ao jornal.

Zelensky acusa a Rússia de ter ignorado a ordem de Trump e também vinha demonstrando crescente frustração com a continuidade dos bombardeios russos à infraestrutura energética ucraniana —ataques na quarta deixaram 600 mil pessoas sem energia na Ucrânia. Ele também acusou Moscou de intensificar seus ataques aéreos contra o país em meio a problemas técnicos na rede Starlink, que integra a defesa aérea ucraniana.

O presidente ucraniano já havia alertado anteriormente que a Ucrânia não suspenderia seus próprios ataques indefinidamente se a Rússia não fizesse o mesmo. Nesta quinta, ele voltou a criticar o que descreveu como favorecimento de Trump à Rússia com a compra de diesel russo, por exemplo.

Pavel Malkov, governador de Ryazan, afirmou em suas redes sociais que um grande ataque de drones ucranianos contra a região provocou um incêndio em uma refinaria de petróleo. “Os danos materiais estão sendo avaliados neste momento. Os serviços de emergência estão trabalhando no local”, disse.

O Kremlin afirmou que o ataque ucraniano desta quinta contradiz esforços de paz buscados pelos EUA.

Este é o segundo cessar-fogo energético entre Ucrânia e Rússia anunciado por Trump nos últimos anos, porém ambos ruíram rapidamente ou nem chegaram a ser postos em prática efetivamente pelos dois lados. O primeiro ocorreu em setembro.

Ataques russos contra a Ucrânia

Ucranianos em meio a destroços de casa atingida por bombardeio russo em Dnipro, na Ucrânia, em 15 de outubro de 2026. — Foto: REUTERS/Stringer

Zelensky afirmou nesta quinta-feira que a Rússia fez um amplo ataque aéreo contra o território da Ucrânia durante a madrugada com mais de 850 drones Shahed. Os bombardeios atingiram a capital Kiev e outros 13 estados do país e "houve dezenas de impactos", segundo o líder ucraniano.

"É evidente que a Rússia escolheu deliberadamente intensificar seus ataques depois de obter um alívio nas sanções e de ver tentativas de pressionar a Ucrânia. A Rússia tira proveito de todas essas oportunidades e deve ser responsabilizada pelo que faz", afirmou.

O ataque russo deixou seis mortos, segundo autoridades ucranianas.