Virginia recebe presentes misteriosos após término com Vini Jr.

Por IG

Publicada em 15/10/2026 às 09h57

Virginia Fonseca, de 27 anos, foi surpreendida com uma série de presentes misteriosos na última quarta-feira (14). Solteira há menos de uma semana, após colocar um fim em seu namoro com Vini Jr., a influenciadora também recebeu uma cantada de um seguidor e expôs a interação nas redes sociais.

O primeiro mimo recebido pela loira foi um buquê de flores. Ela recebeu o presente misterioso enquanto se arrumava para participar de uma transmissão ao vivo de sua marca de cosméticos , WePink. Na ocasião, ela compartilhou sua reação ao receber o presente por meio de um vídeo publicado nos Stories do Instagram.

Nas imagens, a influenciadora mostrou o grande arranjo de flores, que veio acompanhado de um cartão. Ela afirmou, porém, que ainda não sabia quem tinha enviado o presente e que ainda não tinha lido o cartão. "Juro por Deus que não tenho ideia do que tem aqui dentro", disse a loira enquanto segurava o cartão.

O maquiador da famosa, Nikolas Miguel, entrou na brincadeira e disparou: "Vai dando o seu palpite. O que você acha?".

Poucas horas depois, Virginia voltou aos Stories e compartilhou uma mensagem inusitada que recebeu de um seguidor. No texto, o homem afirma que gostaria de levá-la para sair, mas explica que, apesar de sua situação financeira ser menos favorecida do que a da empresária, está disposto a dar o que ela merece.

"Eu quero muito te levar para jantar, mas não tenho jatinho nem carro de luxo! Tenho apenas meu Fiestinha branco... é honesto, pago com meu suado dinheiro. Mas te garanto te dar muito amor nesse mundo, que é tudo o que você merece. Espero seu retorno, Vi", escreveu o internauta na mensagem.

Na legenda da publicação, Virginia brincou com a situação:"O Direct dela deve estar bombando", começou, referindo-se ao que o público deve estar pensando após ela anunciar sua recém solteirice. Ela ainda completou elogiando a atitude do pretendente: "Mas achei fofo!".

Já na madrugada desta quinta-feira (15), a influenciadora compartilhou a foto de um outro presente que recebeu: um anel da grife de joias francesa Cartier, avaliado em R$ 30 mil. Ao fundo da imagem, a influenciadora fez questão de posicionar o buquê de flores que havia recebido anteriormente.