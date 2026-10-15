Saiba quais materiais podem ser reciclados pelo Recicla Pay em Porto Velho; máquina pode receber até seis tipos de embalagens

Por Jhon Silva

Publicada em 15/10/2026 às 10h56

Garrafas plásticas, latas de refrigerante e embalagens de leite, que muitas vezes são descartadas após o consumo, agora podem ter um novo destino em Porto Velho. Com o Recicla Pay, iniciativa implantada pela Prefeitura, os moradores podem depositar materiais recicláveis em máquinas de coleta e acumular créditos que podem ser convertidos em dinheiro.

Mas você sabe quais materiais são aceitos pelos equipamentos? A tecnologia recebe seis categorias de embalagens recicláveis, cada uma com uma pontuação específica, incentivando a população a adotar o hábito de separar corretamente os resíduos em casa.

Entre os materiais aceitos estão as garrafas PET, que rendem 10 Tricoins por unidade, e as latas de alumínio, que valem 15 Tricoins. As embalagens de aço também geram 10 Tricoins, enquanto as embalagens longa vida, utilizadas em produtos como leite e sucos, rendem 5 Tricoins por unidade.

Os recipientes de vidro também valem 5 Tricoins, enquanto as embalagens produzidas com plásticos dos tipos PP e PE, presentes em diversos produtos do cotidiano, garantem 10 Tricoins por unidade.

Para participar, é necessário baixar o aplicativo Ambipar Triciclo, realizar o cadastro e levar os materiais recicláveis até uma das máquinas disponíveis na capital. A cada embalagem aceita, os créditos são registrados na plataforma. Ao acumular 150 Tricoins, o usuário pode converter a pontuação em R$ 1,00, com recebimento via Pix.

O secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Arthur Borin, destaca que a separação correta dos materiais é fundamental para fortalecer a reciclagem e incentivar práticas mais sustentáveis no município.

“Muita coisa que descartamos diariamente pode ser reaproveitada. Queremos incentivar as famílias a olhar para esses materiais de outra maneira, separando as embalagens e dando a elas uma destinação adequada. Além de ajudar o meio ambiente, o cidadão ainda pode receber benefícios por essa atitude”.

Nesta primeira etapa, as máquinas do Recicla Pay estão instaladas em quatro pontos da capital: Mercado Central, Rodoviária Municipal, Praça CEU e sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema).

Para o prefeito Léo Moraes, a iniciativa representa uma alternativa prática para estimular a participação da população na preservação ambiental e incentivar a adoção de novos hábitos.

“Uma garrafa ou uma latinha pode parecer pouca coisa, mas, quando milhares de pessoas começam a reciclar, o resultado faz diferença para toda a cidade. O Recicla Pay é uma forma de incentivar essa mudança de hábito, valorizar os materiais recicláveis e contribuir para uma Porto Velho mais limpa”.

A implantação do Recicla Pay é resultado de uma parceria entre a Sema, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) e a Agência Reguladora e de Desenvolvimento de Porto Velho (ARDPV). A iniciativa busca ampliar a participação dos moradores na coleta seletiva, estimular o reaproveitamento de materiais e contribuir para a destinação adequada dos resíduos recicláveis.