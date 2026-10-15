Unidade Odontológica Móvel vai levar atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade em Porto Velho

Por Helen Paiva

Publicada em 15/10/2026 às 11h50

Para quem vive nas ruas ou enfrenta dificuldades para chegar a uma unidade de saúde, até mesmo uma consulta odontológica pode representar um desafio. Com o objetivo de ampliar o acesso aos serviços de saúde bucal, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), utilizará a Unidade Odontológica Móvel (UOM) para levar atendimento a diferentes públicos e localidades do município.

Equipada para realizar procedimentos como limpeza e restaurações dentárias, a unidade permite oferecer atendimento odontológico fora dos consultórios convencionais, facilitando o acesso de pessoas que encontram dificuldades para procurar os serviços de saúde.

Os próximos atendimentos terão como prioridade a população em situação de rua, que frequentemente enfrenta barreiras para receber assistência odontológica. A unidade também poderá participar de ações itinerantes em comunidades e localidades com maior necessidade, conforme as demandas identificadas pela Semusa.

Primeiros atendimentos

A Unidade Odontológica Móvel iniciou suas atividades na segunda-feira (12), durante a programação do Dia das Crianças, no Parque da Cidade. Na ocasião, crianças que participaram do evento receberam atendimento odontológico, como parte das ações de promoção da saúde bucal realizadas pela Semusa.

Para Léo Moraes, a unidade móvel amplia o acesso à saúde bucal

Para o prefeito Léo Moraes, a iniciativa representa uma oportunidade de levar os serviços de saúde para mais perto da população, especialmente de quem enfrenta dificuldades para buscar atendimento.

“Queremos que os serviços de saúde cheguem a quem mais precisa, inclusive às pessoas que enfrentam dificuldades para buscar atendimento. A Unidade Odontológica Móvel é mais uma possibilidade de aproximar esse cuidado da população, com atenção, prevenção e tratamento.”

A proposta é ampliar o acesso à saúde bucal, especialmente para pessoas que enfrentam dificuldades para chegar às unidades de atendimento. Com a estrutura móvel, os serviços odontológicos poderão alcançar diferentes localidades do município, conforme as necessidades identificadas pela Secretaria Municipal de Saúde.

Como serão organizados os atendimentos?

Diferentemente de uma unidade de saúde fixa, a UOM não funcionará permanentemente em um único endereço nem terá um roteiro semanal previamente definido pelos bairros.

Mariana Prado informa que o atendimento priorizará pessoas em situação de rua

Os atendimentos serão organizados por meio de um cronograma elaborado pela Semusa, que levará em consideração as necessidades da população, a disponibilidade das equipes de saúde e as condições necessárias para a realização dos procedimentos odontológicos.

A secretária municipal adjunta de Saúde, Mariana Prado, destaca que o planejamento é fundamental para garantir que o serviço alcance as pessoas que mais necessitam de atendimento.

“A Unidade Odontológica Móvel nos permite chegar a pessoas que encontram dificuldades para acessar o atendimento odontológico. Nossa prioridade inicial será a população em situação de rua, mas também poderemos realizar ações em outras localidades, conforme as necessidades identificadas. Tudo será organizado para garantir um atendimento adequado e seguro.”

Com a definição das próximas ações, a Unidade Odontológica Móvel poderá atender diferentes públicos, de acordo com as prioridades estabelecidas pela Secretaria Municipal de Saúde.

A Semusa será responsável pela elaboração do cronograma, com os locais e as datas dos atendimentos. As informações serão divulgadas nos canais oficiais da Prefeitura de Porto Velho assim que a programação estiver definida.