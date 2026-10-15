45º Campeonato Dentão reúne mais de 800 atletas e já tem 58 equipes confirmadas em Cacoal

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 15/10/2026 às 12h05

Mais de 800 atletas, distribuídos em 58 equipes já confirmadas, devem participar da 45ª edição do Campeonato Dentão de Futebol Society, em Cacoal. A competição contará com nove categorias, destinadas a jogadores do Sub-7 ao Sub-15, e terá sua abertura no dia 23 de outubro, às 19h, no Estádio Aglair Tonelli Nogueira.

O prazo para inscrições termina nesta sexta-feira (16). Segundo Cirene De Amo, responsável pela coordenação do torneio na Autarquia Municipal de Esportes de Cacoal (Amec), o número de participantes já ultrapassa 800 atletas, sem considerar dirigentes das equipes e integrantes da organização.

As disputas serão realizadas nas categorias Sub-7, Sub-8, Sub-9, Sub-10, Sub-11, Sub-12, Sub-13, Sub-14 e Sub-15. A organização dos jogos está sendo preparada pela Amec, sob a direção de Marquinhos do Consórcio, com a participação da professora Cirene De Amo na coordenação das atividades.

Criado em 1981 por iniciativa do jornal Tribuna Popular, o Campeonato Dentão integra o calendário esportivo de Cacoal há mais de quatro décadas. Desde sua primeira edição, a competição reúne crianças e adolescentes em partidas de futebol society, acompanhadas por familiares, dirigentes e torcedores.

A participação dos pais também é considerada pela organização no planejamento das edições. Sugestões apresentadas pelos familiares dos jogadores são recebidas pela Amec, que procura incorporar novidades ao campeonato. Durante as partidas, parentes e amigos acompanham os atletas à beira do campo e contribuem para a presença de público nos jogos.

A abertura oficial da edição de 2026 está confirmada para a próxima sexta-feira (23), no Estádio Aglair Tonelli Nogueira, com início previsto para as 19h.