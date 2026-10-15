Prefeitura de Porto Velho apresenta resultados de 10 meses de serviços de limpeza e infraestrutura na capital

Por Letícia Regis

Publicada em 15/10/2026 às 11h36

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Executiva de Serviços Básicos (Sesb), vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), apresenta os resultados de dez meses de ações de limpeza, manutenção e infraestrutura urbana. Nesse período, os serviços do projeto Cidade Limpa contemplaram bairros, avenidas, praças e outros espaços públicos da capital, contribuindo para a conservação da cidade e a melhoria das condições de circulação e bem-estar da população.

As atividades são realizadas diariamente por equipes que atuam em diferentes regiões do município, com serviços voltados à limpeza de ruas, manutenção de praças e recuperação de espaços públicos utilizados pela população.

De acordo com os dados do Limpômetro, ao longo dos dez meses foram recolhidas 53.775 toneladas de materiais e executados 1.612.787 metros quadrados de roçagem. Os serviços contribuem para a conservação dos espaços públicos, a melhoria das condições urbanas e a prevenção de problemas relacionados ao acúmulo de resíduos e ao crescimento excessivo da vegetação.

Na área de infraestrutura, o balanço registra 11.857 metros de encascalhamento, 15.757 metros de pavimentação e 8.155 serviços de tapa-buracos, intervenções destinadas à manutenção das vias e à melhoria das condições de trafegabilidade para motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.

Outro destaque é a limpeza de canais, que alcançou 1.882 metros de extensão. O serviço contribui para facilitar o escoamento das águas pluviais, especialmente durante o período chuvoso, quando a manutenção dos sistemas de drenagem se torna ainda mais necessária.

Para o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, os resultados refletem a importância da continuidade dos serviços de limpeza e infraestrutura para atender às necessidades da população.

“São dez meses de muito trabalho, dedicação e compromisso com a nossa cidade. Cada serviço realizado representa mais dignidade para quem vive aqui. Estamos falando de ruas mais seguras, espaços públicos mais limpos e bairros que recebem a atenção que merecem”, disse o prefeito.

TRABALHO CONTÍNUO

As informações podem ser consultadas na plataforma

Além dos resultados registrados, o projeto Cidade Limpa mantém uma rotina de serviços voltados à conservação dos espaços públicos da capital. As equipes continuam atuando em diferentes localidades, com ações de roçagem, recolhimento de materiais, limpeza de canais e manutenção urbana.

Segundo o secretário executivo de Serviços Básicos, Giovanni Marini, a limpeza urbana deve ser realizada de forma contínua, considerando as necessidades de manutenção da cidade e as demandas apresentadas pela população.

“A limpeza urbana precisa fazer parte do cotidiano de Porto Velho. É um trabalho que não pode parar, porque a cidade está em constante movimento e precisa de manutenção diária. Nossas equipes seguem empenhadas em atender a população, respeitando o cronograma de serviços e as demandas mais urgentes da população”, explicou.

CUIDAR É UM COMPROMISSO DE TODOS

Embora os serviços realizados pela Prefeitura contribuam para a conservação dos espaços públicos, a participação dos moradores também é fundamental para manter a cidade limpa e organizada.

Evitar o descarte irregular de resíduos, respeitar os dias de coleta de lixo e preservar praças e demais espaços públicos são atitudes que contribuem para a manutenção da limpeza urbana e o bem-estar coletivo.

A conservação da cidade depende tanto da continuidade dos serviços públicos quanto da colaboração da população. Com ações de manutenção e práticas adequadas de descarte de resíduos, é possível contribuir para uma Porto Velho mais limpa, organizada e acolhedora.