Caderneta de vacinação de 47 crianças e adolescentes acolhidos na Casa Criar é atualizada

Por Taiana Mendonça

Publicada em 15/10/2026 às 12h02

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), realizou uma ação itinerante de imunização no acolhimento institucional Casa Criar. Com a participação de uma equipe da Unidade Básica de Saúde (UBS) Maurício Bustani, foram atendidas 47 crianças e adolescentes acolhidos no local, com idades que variam do berçário até os 18 anos.

A atividade teve como objetivo verificar a situação vacinal dos acolhidos e aplicar as doses pendentes do Calendário Nacional de Vacinação, como a vacina contra o HPV, febre amarela, tríplice viral, poliomielite e hepatites. A iniciativa garante a imunização contínua e previne o surgimento de doenças imunopreveníveis dentro da unidade de acolhimento"Garantir que todas as crianças e jovens sob a proteção do município recebam atendimento digno e humanizado é um compromisso da nossa gestão. Levar a vacinação para dentro da Casa Criar facilita o cuidado com a saúde e assegura a imunização de quem mais precisa", afirmou o prefeito.

Atendimento na unidade e apoio institucional

Durante a ação, os profissionais da UBS Maurício Bustani realizaram a triagem individual das carteiras de vacina e a aplicação das doses necessárias sem interromper a rotina das crianças e adolescentes.

A estrutura do acolhimento é gerida em parceria com a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais (Adra). A coordenadora da Adra em Rondônia, Vanessa Souza, destacou a relevância de manter parcerias contínuas para levar assistência de saúde diretamente às crianças e jovens acolhidos.

"Tivemos esse atendimento na Casa Criar em parceria com a Semusa, onde realizamos a vacinação e a verificação da carteira de vacinas das 47 crianças e adolescentes sob nossa responsabilidade, desde recém-nascidos até os 18 anos. O nosso objetivo é continuar realizando essas parcerias para trazer um atendimento com dignidade para as nossas crianças acolhidas", destacou a coordenadora.