Curso de Formação de Instrutor de Armamento e Tiro tem primeira edição em Rondônia

Por Laiara Gonçalves

Publicada em 15/10/2026 às 11h56

Voltada à formação e ao aperfeiçoamento profissional na área de instrução de armamento e tiro foi realizada nesta quarta-feira (14), a solenidade de abertura do I Curso de Formação de Instrutor de Armamento e Tiro (IAT/2026) na sede da Escola de Serviços Penais (Esep), em Porto Velho. A iniciativa marca a primeira edição da capacitação, com 30 participantes e duração de duas semanas.

Promovida pela Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), por meio da Esep, o curso reúne instrutores e alunos da Polícia Penal de Rondônia, além de servidores de instituições de segurança pública e órgãos parceiros. Entre os participantes estão representantes da Polícia Penal do Acre, da Polícia Penal Federal, da Casa Militar, do Gabinete de Segurança Institucional do Ministério Público, da Polícia Civil e da Polícia Militar de Rondônia.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a formação é fundamental para fortalecer a qualificação técnica dos servidores e a uniformidade dos procedimentos no dia a dia.

PADRONIZAÇÃO TÉCNICA

A Esep promove ações de formação e aperfeiçoamento profissional voltadas aos servidores da segurança pública

A padronização dos procedimentos de instrução é um dos principais objetivos do curso, que busca unificar os conhecimentos técnicos repassados aos servidores da Polícia Penal, tanto na capital quanto no interior de Rondônia.

Segundo a diretora da Esep, Vanessa Krause, a iniciativa é importante diante do número reduzido de servidores habilitados como instrutores, situação que dificultava a disseminação dos conhecimentos técnicos entre as equipes. A formação também contribui para o compartilhamento de experiências e o fortalecimento da integração entre as instituições de segurança pública.

INTEGRAÇÃO ENTRE ESTADOS

A formação de novos instrutores amplia a capacidade de realização de capacitações e favorece o compartilhamento do conhecimento técnico entre as equipes

A formação também representa um avanço para as instituições participantes, ao promover a integração entre as forças de segurança, o intercâmbio de experiências e a padronização dos conhecimentos técnicos. Além de contribuir para ampliação da capacidade de aperfeiçoamento dos servidores e formar profissionais aptos a compartilhar o aprendizado com suas equipes.

O presidente do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (IAPEN/AC), Leandro Rocha, destacou a importância do curso para a qualificação dos policiais penais e o fortalecimento da cooperação entre as instituições. “Temos um policial penal do Acre participando dessa formação e representando nossa instituição. Acredito que ele será um multiplicador desse conhecimento, contribuindo para a valorização técnica dos nossos profissionais”.

De acordo com o secretário-adjunto da Sejus, Ebenézer Moreira, o curso representa um marco para a Polícia Penal de Rondônia. “Antes, precisávamos buscar capacitações junto a outras forças de segurança. Hoje, temos policiais penais preparados para ministrar cursos e compartilhar conhecimento com outras instituições. Isso demonstra o crescimento e o protagonismo da Polícia Penal”, ressaltou.