Profissionais do Detran-RO usam a pedagogia para educar e conscientizar sobre o trânsito nas escolas

Por Jarlana Davy

Publicada em 15/10/2026 às 11h44

A transformação da mobilidade urbana depende diretamente da educação e, é com essa premissa que os educadores do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) se tornam peças fundamentais no planejamento e execução das campanhas educativas do órgão, traduzindo leis complexas em mensagens acessíveis, humanas e impactantes para pessoas de todas as idades, sejam elas pedestres, ciclistas, motociclistas ou motoristas.

No trânsito, a faixa de pedestres, as placas de sinalização e os semáforos ditam as regras de circulação. No entanto, o verdadeiro motor da mudança não está nas engrenagens dos veículos, mas na conscientização humana.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a educação para o trânsito é um direito de todos e um dever prioritário do Sistema Nacional de Trânsito (SNT) e, neste Dia dos Professores, 15 de outubro, essa premissa ganha um significado ainda mais profundo quando se olha para os educadores do Detran-RO, profissionais que têm como principal missão a de salvar vidas nas vias públicas.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, avalia a atuação desses profissionais como estratégica. Ao desenharem projetos didáticos e ações de conscientização, os educadores utilizam metodologias capazes de sensibilizar a sociedade sobre a responsabilidade coletiva nas ruas.

Apresentação de sinalização viária para alunos do ensino fundamental I

Para o diretor da Escola Pública de Trânsito (Eptran), Talysson Machado, “seja ensinando crianças nas escolas sobre o respeito às regras básicas ou sensibilizando motoristas experientes, o objetivo final da categoria é um só, transformar o trânsito em um lugar de paz, onde a empatia e a segurança prevaleçam sobre a hostilidade e a pressa”.

EDUCAÇÃO QUE SALVA VIDAS

O CTB já estabelece que a educação de trânsito deve ser promovida desde a pré-escola. Contudo, são esses professores que dão vida à legislação, humanizando os dados estatísticos e mostrando que cada escolha ao volante importa. No trânsito, onde um segundo de distração ou imprudência pode mudar destinos drasticamente, o trabalho desses educadores se consolida como uma das ferramentas mais eficazes de preservação da vida.

O diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha ressalta que celebrar o Dia dos Professores é também reconhecer o valor desses profissionais que atuam nos bastidores e na linha de frente do Departamento de Trânsito rondoniense. “Ao plantarem a semente do respeito mútuo e da cidadania nas vias, os educadores do trânsito provam que educar é, acima de tudo, um ato diário de proteção ao próximo.”