Passeios educativos no Parque Natural aproximam estudantes da natureza em Porto Velho

Por Sema

Publicada em 15/10/2026 às 11h52

Aprender sobre o meio ambiente também envolve conhecer a natureza de perto. Com essa proposta, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), promove passeios educativos com estudantes da rede municipal de ensino no Parque Natural de Porto Velho. Durante as visitas, as crianças conhecem a biodiversidade amazônica e aprendem, na prática, a importância da preservação ambiental.

A programação terá continuidade ao longo do mês de outubro, com atividades que buscam ampliar o conhecimento dos alunos sobre a fauna, a flora e os cuidados necessários para a conservação dos recursos naturais.

APRENDIZADO ALÉM DA SALA DE AULA

Os passeios oferecem aos estudantes a oportunidade de complementar o conteúdo aprendido em sala de aula por meio do contato direto com a natureza. Durante as visitas, as crianças conhecem os espaços do parque, percorrem trilhas ecológicas e observam características da fauna e da flora da região.

As atividades também incentivam a adoção de atitudes responsáveis no dia a dia, como descartar corretamente o lixo, preservar as árvores, respeitar os animais e evitar o desperdício de água e outros recursos naturais.

Passeios complementam o aprendizado em sala de aula, com trilhas ecológicas e contato direto com a fauna e a flora

Para o prefeito Léo Moraes, iniciativas como essa contribuem para a formação das novas gerações e incentivam a preservação ambiental desde a infância.

“Investir em educação ambiental é investir no futuro da nossa cidade. Quando proporcionamos às crianças a oportunidade de conhecer a natureza de perto, ajudamos a formar cidadãos mais conscientes sobre a importância de preservar nossos recursos naturais. Queremos que esse aprendizado ultrapasse os limites do parque e também esteja presente no dia a dia de cada família”.

Durante os passeios, esse aprendizado é estimulado por meio de atividades que aproximam os estudantes da biodiversidade amazônica. A experiência também permite relacionar os conhecimentos adquiridos no parque aos cuidados com o meio ambiente que podem ser adotados em casa, na escola e em outros espaços da cidade.

CONSCIENTIZAÇÃO QUE COMEÇA NA INFÂNCIA

A educação ambiental contribui para que os estudantes compreendam a relação entre suas atitudes e a conservação do meio ambiente. Ao conhecerem a biodiversidade da região amazônica, as crianças podem relacionar o aprendizado às situações que fazem parte de sua rotina, tanto na escola quanto em casa.

atividades aproximam os alunos da biodiversidade amazônica e incentivam práticas de preservação ambiental no dia a dia

O secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Arthur Borin, destaca que as visitas ao Parque Natural complementam o ensino escolar e estimulam o cuidado com a natureza desde os primeiros anos de vida.

“Esses passeios são uma oportunidade de transformar o conhecimento em experiência. No Parque Natural, os estudantes conseguem observar de perto a riqueza da nossa biodiversidade e entender por que precisamos protegê-la. Essas ações educativas aproximam as crianças das questões ambientais e incentivam atitudes sustentáveis desde cedo”.

A diretora do Departamento de Gestão de Políticas Públicas Ambientais (DGPA), Joana Aurélia, também ressalta a importância das experiências fora da sala de aula para despertar o interesse dos estudantes pela preservação ambiental e incentivar a participação das famílias nesse processo.

“Quando a criança tem a oportunidade de conhecer a natureza de perto, ela consegue compreender melhor a importância de cuidar do meio ambiente. Queremos que essa experiência vá além do passeio e que os estudantes levem esse aprendizado para casa, compartilhando com suas famílias a importância de preservar e respeitar a natureza”, destaca Joana.

Os passeios educativos continuarão durante o mês de outubro, com a participação de estudantes da rede municipal de ensino. As atividades integram as ações de educação ambiental desenvolvidas pela Sema no Parque Natural de Porto Velho.