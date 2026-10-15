Luizinho Goebel homenageia professores e agradece apoio de educadores de Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 15/10/2026 às 11h40

O deputado estadual Luizinho Goebel prestou homenagem aos professores nesta quinta-feira, 15 de outubro, data em que é celebrado o Dia dos Professores. Na ocasião, o parlamentar participou de um evento na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Vilhena, instituição pela qual mantém um carinho especial e à qual dedica atenção diferenciada em sua atuação.

Durante o encontro, Luizinho destacou a importância dos profissionais da educação para o desenvolvimento da sociedade e aproveitou a data para agradecer o apoio recebido ao longo de sua trajetória pública. O parlamentar fez questão de reconhecer os professores das redes federal, estadual e municipal, ressaltando a contribuição de todos para a formação de cidadãos e para o futuro de Rondônia.

Segundo o deputado, o Dia dos Professores é uma oportunidade especial para demonstrar gratidão a uma categoria fundamental para a sociedade. Ele também destacou sua satisfação em poder contribuir com a educação e apoiar iniciativas que valorizem os profissionais do setor.

A APAE de Vilhena tem um significado especial para Luizinho Goebel, que mantém uma relação próxima com a instituição. Além de acompanhar as demandas da entidade vilhenense, o deputado também trabalha em favor de APAEs de diversos municípios de Rondônia, apoiando instituições que desenvolvem atividades importantes para pessoas com deficiência e suas famílias.

Ao homenagear os educadores, Luizinho reafirmou seu reconhecimento aos profissionais que atuam diariamente nas salas de aula e em diferentes espaços de ensino. O parlamentar agradeceu especialmente aos professores federais, estaduais e municipais pelo apoio recebido e ressaltou a importância de continuar contribuindo para o fortalecimento da educação.

Neste 15 de outubro, a mensagem do deputado é de reconhecimento e gratidão a todos os professores de Rondônia, profissionais que ajudam a transformar vidas e a construir novas oportunidades por meio do ensino.