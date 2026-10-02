2ª Copa Ouro de Vôlei Masculino reúne 17 equipes inscritas em Porto Velho e oferece mais três vagas

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 15/10/2026 às 11h45

A disputa pela 2ª Copa Ouro de Vôlei Masculino da AABB já conta com 17 equipes inscritas, restando apenas três vagas para completar o limite de 20 participantes. Os interessados têm até 20 de outubro para garantir presença na competição, mediante pagamento de uma taxa de R$ 600 por equipe. O torneio será realizado entre 26 de outubro e 2 de novembro de 2026, no ginásio da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), em Porto Velho.

Entre os participantes inscritos estão AABB Nilton Lins, Nilton Lins AABB, Ferroviário, AVV Jipa, APV Cacoal, AFV Jaru, Vôlei Orgulho A, Vôlei Orgulho B, Vôlei Orgulho C, Ferroviário B, ACV, Fomiagi, AVV FUT7, Vôlei Orgulho CBI, AAMIVA, Miners e ACV B.

A competição contará com representantes da capital rondoniense e de municípios do interior, além da participação de equipes da região Norte. Entre as localidades mencionadas pela organização estão Cacoal, Vilhena e Humaitá, no Amazonas, cujos times participaram da edição anterior.

Na primeira Copa Ouro, o título foi conquistado pela Nilton Lins/AABB. O Vôlei Rondon A terminou na segunda colocação, enquanto o Miners Sub completou o pódio em terceiro lugar. Os resultados da edição inaugural servem de referência para a realização do segundo torneio.

Representante da organização, Dheeny Maria demonstrou expectativa de que a nova edição apresente um nível técnico superior ao registrado anteriormente. Segundo ela, a presença de equipes de outros municípios deve contribuir para a disputa.

“Nossa, foi incrível! Creio que esse ano será ainda melhor”, afirmou Dheeny ao comentar a experiência da primeira edição. A organizadora também destacou a expectativa de retorno de times de Cacoal, Vilhena e Humaitá.

As partidas estão programadas para começar em 26 de outubro, com encerramento previsto para 2 de novembro, no ginásio da AABB, em Porto Velho. O prazo para inscrição termina no dia 20 de outubro, seis dias antes do início da competição.