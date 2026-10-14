Policial militar de Porto Velho conquista três medalhas de ouro em competição de jiu-jítsu na Espanha

A participação brasileira nos Jogos Europeus para Policiais e Bombeiros, realizados em Vigo, na Espanha, contou com três medalhas de ouro conquistadas pelo policial militar Gilverson Smith, de Porto Velho. O atleta disputou provas de jiu-jítsu em diferentes categorias e também competiu na modalidade No-Gi, caracterizada pela ausência do quimono.

As conquistas foram obtidas em duas categorias com quimono e em uma disputa sem o equipamento tradicional da modalidade. O resultado ampliou o histórico esportivo do policial, que já acumula participações em competições nacionais e internacionais.

Com experiência no esporte, Gilverson concilia as atividades profissionais na Polícia Militar de Rondônia com a preparação para campeonatos. O atleta também mantém uma trajetória de resultados em torneios de jiu-jítsu, dentro e fora do Brasil.

Em declaração sobre a participação na Espanha, o competidor destacou a oportunidade de representar Rondônia e o país em um evento internacional voltado aos profissionais da segurança pública. Segundo ele, competir nesse cenário foi uma experiência especial.

A edição europeia reuniu representantes das forças policiais e dos corpos de bombeiros de diferentes países. O Brasil esteve entre as nações participantes, com atletas inscritos nas modalidades oferecidas pela competição.

Além das três medalhas conquistadas na Espanha, o policial já direciona sua preparação para novos compromissos esportivos. Entre os objetivos mencionados está a participação no Mundial No-Gi, previsto para dezembro, nos Estados Unidos.

Gilverson também pretende disputar outras competições voltadas a policiais e bombeiros, incluindo um campeonato mundial programado para o próximo ano, na Arábia.

O histórico do atleta inclui ainda uma conquista em 2026, quando obteve o vice-campeonato mundial em uma competição realizada nos Estados Unidos. A participação integra sua trajetória em eventos internacionais de artes marciais.

Após o retorno da Espanha, o policial militar informou que pretende manter a rotina de treinamentos e seguir representando Porto Velho, Rondônia e o Brasil nas próximas competições.