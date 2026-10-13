JM Jaruense, Talismã e Rout Barbearia são os campeões da 7ª Copa Jaru de Futsal

Por Assessoria

Publicada em 13/10/2026 às 16h12

Promovida pela Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo (Semecelt), a 7ª Copa Jaru de Futsal chegou ao fim na última sexta-feira (09), e já tem os seus campeões.

A competição reuniu equipes de Jaru e de municípios da região, distribuiu mais de R$ 30 mil em premiações e movimentou o cenário esportivo ao longo dos últimos meses, com mais de 70 equipes inscritas e aproximadamente 115 jogos realizados.

As finais aconteceram no Ginásio Poliesportivo Sebastião Mesquita, em Jaru, que recebeu centenas de torcedores para acompanhar as disputas. Em quadra, as equipes JM Jaruense, Talismã e Rout Barbearia confirmaram as boas campanhas e conquistaram os títulos das categorias Master, Feminino e Masculino Aberto, respectivamente.

A secretária municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo, Maria Cleunice de Lima, destacou a importância da competição para a valorização dos atletas e o fortalecimento do esporte no município. “Ao longo dos últimos meses, Jaru foi palco de uma das principais competições de futsal de Rondônia. É uma satisfação acompanhar o envolvimento das equipes, a dedicação dos atletas e a participação da torcida. Seguindo a determinação do prefeito Jeverson Lima, continuamos trabalhando para fortalecer o esporte e ampliar as oportunidades para os nossos atletas”, destacou.

As finais também contaram com a presença do vice-presidente da Câmara Municipal, vereador Schimiti Patroleiro, e dos vereadores Suhelen Fernanda e Orlando dos Anjos.

CONFIRA O RESULTADO

CATEGORIA MASTER

Na categoria Master, a JM Jaruense venceu a Bibi Bear Família Veríssimo, ambas de Jaru. Após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar, a decisão foi para os pênaltis, com vitória da JM Jaruense por 4 a 2. O goleiro Márcio, da equipe campeã, recebeu o prêmio de menos vazado, com seis gols sofridos. Giovanni, da Bibi Bear Família Veríssimo, foi o artilheiro da categoria, com sete gols marcados.

CATEGORIA FEMININO

No Feminino, o Talismã, de Ariquemes, conquistou o tetracampeonato consecutivo ao vencer o F.O. Futebol, de Jaru, por 5 a 1. A equipe campeã também conquistou os prêmios individuais. Magali foi a goleira menos vazada, com apenas um gol sofrido, enquanto Priscila terminou como artilheira, com sete gols marcados.

CATEGORIA MASCULINO ABERTO

Na categoria Masculino Aberto, a Rout Barbearia conquistou o bicampeonato ao vencer a CTB Construtora por 3 a 1. As duas equipes são de Jaru. O goleiro Gaúcho, da Rout Barbearia, recebeu o prêmio de menos vazado, com nove gols sofridos. Ítalo, também da equipe campeã, foi o artilheiro da categoria, com 23 gols marcados.