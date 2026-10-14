Ucrânia acusa SpaceX, de Elon Musk, de cortar Starlink para favorecer Rússia

Por G1

Publicada em 14/10/2026 às 15h29

Autoridades ucranianas afirmaram que a SpaceX interrompeu, sem aviso prévio, o funcionamento de terminais Starlink de uso militar na Ucrânia. Polônia, que paga pelo serviço, também reclamou. Caso ocorre em meio a deterioração das relações entre Zelensky e Trump, aliado de Elon Musk.

Em meio a tensões diplomáticas com os Estados Unidos, a Ucrânia acusou nesta quarta-feira (14) a SpaceX, de Elon Musk, de limitar os serviços da Starlink e prejudicar a operação de drones militares ucranianos.

Desde que foi ativado na Ucrânia, nos primeiros dias da invasão russa em 2022, o Starlink tem sido vital para as comunicações ucranianas no campo de batalha.

A suposta interrupção dos serviços ocorre em meio a uma onda de fortes ataques de mísseis russos a usinas de energia da Ucrânia, ignorando uma suposta trégua anunciada pelo presidente dos EUA, Donald Trump (leia mais abaixo). Trump, aliado de Musk, também vem travando embates diplomáticos com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Autoridades militares ucranianas afirmaram que a SpaceX interrompeu sem aviso prévio o funcionamento de terminais Starlink de uso militar que se deslocavam em alta velocidade, impedindo, na prática, que Kiev os utilizasse como sistemas de orientação a bordo de drones.

"Nossas forças de defesa não receberam aviso sobre essa limitação, o que levou à interrupção de várias missões", escreveu o assessor presidencial Serhiy Beskrestnov no Telegram.

O serviço Starlink não funciona dentro da Rússia, e os drones ucranianos que atingem a indústria petrolífera russa utilizam outros meios de comunicação. No entanto, a Ucrânia emprega o sistema de Musk para guiar drones sobre o seu próprio território, incluindo áreas ocupadas pela Rússia.

Uma fonte do Ministério da Defesa da Ucrânia disse que as limitações complicam significativamente a logística e algumas operações com drones.

"De acordo com nossas observações, durante os voos, a conexão podia cair por 10 a 20 segundos a velocidades de apenas 110 a 120 km/h. Os drones continuavam em movimento, mas essas interrupções dificultavam o controle", afirmou à Reuters o 7º Corpo de Reação Rápida da Ucrânia, mobilizado no sudeste do país.

A resistência do Starlink a interferências em sinais eletrônicos tornou-o uma ferramenta crucial para a operação de drones de ataque de longo alcance e de drones utilizados para lançar suprimentos às tropas na linha de frente.

Fontes da agência de notícias Reuters afirmaram que os EUA ameaçaram cortar o fornecimento de informações de inteligência para alerta precoce de ataques com mísseis à Ucrânia, a fim de pressionar Kiev a suspender ataques a refinarias de petróleo russas.

👉 Musk é um aliado político próximo de Trump, e a possibilidade de que a SpaceX poderia limitar as capacidades ucranianas reforçou preocupações, em Kiev, de que Washington poderia reter apoio no campo de batalha.

➡️ A acusação ocorre em um momento em que a relação de Kiev com Washington sofre uma forte deterioração, desde que o presidente dos EUA, Trump, suspendeu abruptamente as sanções ao diesel russo na semana passada e se voltou publicamente contra o presidente dos EUA, Volodymyr Zelensky.

Musk não havia respondido ou se posicionado sobre a acusação até a última atualização desta reportagem — no ano passado, o bilionário chamou o chanceler polonês de "homem pequeno".

A SpaceX também ainda não havia se manifestado.

A aparente interrupção provocou uma reação dura da Polônia, país que paga pelas assinaturas da Starlink utilizadas pela Ucrânia.

"Ei, @elonmusk, grandalhão, você está fazendo política com seus produtos de novo?", perguntou o ministro das Relações Exteriores da Polônia, Radoslaw Sikorski, a Musk no X. "Como seus clientes europeus, estamos de olho em você".