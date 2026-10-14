Palestra com Andrea Vermont aborda os impactos do excesso de estímulos e os desafios da vida contemporânea

Por sebrae

Publicada em 14/10/2026 às 15h34

Evento abordará estratégias para desacelerar e promover mais equilíbrio em meio às demandas e pressões do cotidiano

A Grande Palestra “A Era da Mente Cansada: Como Desacelerar em Tempos de Excessos”, com a palestrante Andrea Vermont, chega a Rondônia com duas apresentações. A primeira será realizada em Cacoal, no dia 24 de novembro, às 19h, no Teatro Municipal Cacilda Becker.

Já a segunda palestra será realizada em Pimenta Bueno, no dia 26 de novembro, às 19h, no Auditório do Sebrae, localizado na Rua Fagundes Varela, nº 361, bairro Pioneiros. O evento reunirá empresários, lideranças e o público em geral para uma reflexão sobre os impactos do excesso de estímulos e das exigências da vida contemporânea na saúde mental, além de apresentar estratégias práticas para promover uma rotina mais equilibrada, produtiva e consciente.

Durante a palestra, Andrea Vermont abordará temas relacionados ao equilíbrio emocional, gestão do tempo, autocuidado e desenvolvimento de estratégias para lidar com os desafios impostos por um cenário cada vez mais marcado pela conectividade constante e pelo excesso de estímulos.

A proposta é estimular o público a repensar hábitos, identificar fatores que contribuem para o esgotamento mental e conhecer caminhos para uma rotina mais consciente, saudável e produtiva, tanto no âmbito profissional quanto pessoal.

Além de promover conhecimento e inspiração, o evento representa uma oportunidade para empreendedores, lideranças, profissionais e demais interessados ampliarem sua visão sobre o cuidado com a saúde mental e seu impacto direto no desempenho, nos relacionamentos e na tomada de decisões.

A expectativa é reunir participantes interessados em desenvolver competências relacionadas ao bem-estar, à inteligência emocional e à construção de uma vida mais equilibrada diante das exigências do mundo atual.

Informações sobre as ações do Sebrae em Rondônia podem ser encontradas no site www.sebrae.ro ou pelo telefone gratuito 0800 570 0800. Também é possível acessar a loja virtual em sebrae.ro/loja e acompanhar as novidades pelas redes sociais Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn e YouTube (@sebraero)