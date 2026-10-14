Brasileirão e mata-mata Continental; Motocross, xadrez e vôlei são destaques em Rondônia

Por João Rafael Costa

Publicada em 14/10/2026 às 08h40

Rodada do Brasileirão e mata-mata Continental. No Tabelinha: Motocross, xadrez e vôlei de praia são destaques em RO.

30ª Rodada do Brasileirão e Decisões na Libertadores e Sul-Americana.

Brasileirão - A 30ª rodada do Brasileirão entregou emoções fortes. No Nubank Parque, o Palmeiras atropelou o Corinthians por 4 a 1, com dois gols do argentino Agustin Giay, e chegou aos 63 pontos. A resposta do líder Flamengo veio com vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense no Maracanã, com gol de Carrascal, mantendo o Rubro-Negro no topo com 64 pontos.

Na Arena MRV, o Santos abriu o placar com Gabigol aos 42 do segundo tempo, mas sofreu uma virada fulminante do Atlético-MG por 2 a 1, com gol de bicicleta de Borbas aos 51 minutos. Na briga contra o Z-4, o Gre-Nal terminou empatado em 1 a 1, mantendo Grêmio e Inter na zona de rebaixamento. Encerrando o domingo, o Bahia bateu o Mirassol por 1 a 0.

Mais Brasileirão

O encerramento da 30ª rodada do Brasileirão movimentou o topo da tabela na segunda-feira (12). Fora de casa, o Athletico-PR goleou a lanterna Chapecoense por 4 a 1 na Arena Condá, assumindo a 3ª colocação com 53 pontos. O destaque foi o artilheiro Kevin Viveros, que balançou as redes duas vezes e chegou a 21 gols no campeonato.

Em Bragança Paulista, o Red Bull Bragantino encerrou um jejum de seis jogos ao bater o Cruzeiro por 4 a 2, subindo para o 9º lugar com 40 pontos, enquanto a Raposa parou nos 48. Fechando a rodada, Coritiba e Botafogo empataram em 1 a 1 no Couto Pereira, resultado que mantém os dois clubes em alerta contra a zona de rebaixamento.

Libertadores - Fluminense e Palmeiras abrem a disputa por uma vaga na grande final da Copa Libertadores. O Tricolor carioca chega motivado pela marca de nunca ter perdido em casa em mata-matas da competição, acumulando 15 vitórias e cinco empates. Em busca do segundo título, a equipe tenta abrir vantagem no Maracanã.

Do outro lado, o Palmeiras disputa sua 13ª semifinal na história e tenta alcançar sua oitava final para lutar pelo tetracampeonato continental. Este é o primeiro confronto mata-mata entre os dois clubes na Libertadores. O jogo de volta será no Nubank Parque, e quem avançar enfrentará o vencedor de Flamengo x Estudiantes.

Sul-Americana - O Vasco conquistou uma vitória gigante na Argentina ao derrotar o Boca Juniors por 1 a 0 na lendária La Bombonera, no jogo de ida das semifinais da Copa Sul-Americana. O gol da vitória foi marcado por Adson ainda no primeiro tempo, coroando a postura eficiente da equipe carioca.

Na segunda etapa, o atacante Andrés Gómez foi expulso, após discutir com a arbitragem, deixando o Vasco com um jogador a menos. Na base da raça e com direito a duas bolas no travessão do goleiro Léo Jardim, o time carioca segurou a pressão dos donos da casa. A grande decisão da vaga acontecerá na próxima terça-feira (20), às 20h30, no Maracanã, liberado, após disputa na Justiça.

Hoje

O Atlético-MG entra em campo hoje (14), às 18h, na Arena MRV, para enfrentar o Montevideo City Torque no jogo de ida das semifinais da Copa Sul-Americana. Com o apoio de sua torcida, a equipe do técnico Eduardo Domínguez busca construir uma boa vantagem para o confronto de volta no Uruguai.

Invicto há seis jogos e vindo de virada sobre o Santos no Brasileirão, o Galo chega em alta, após eliminar Red Bull Bragantino e Santos nas fases anteriores. Já o time uruguaio vem de classificações sobre Tigre e Cienciano. A vaga na grande final será decidida no dia 21 de outubro, no Estádio Centenário, e quem avançar pega o vencedor de Vasco x Boca Juniors.

Tabelinha Rondoniense

Campeões do Motocross, mestre de Xadrez e Open de Vôlei.

Motocross - O município de Cujubim foi palco de grandes emoções com a realização do Campeonato Rondoniense de Motocross 2026! O evento, organizado pela Limero no circuito de 800 metros, reuniu atletas de várias regiões do Estado e movimentou o público apaixonado por velocidade sobre duas rodas.

Nas pistas, Hermesson Araújo (Ariquemes) brilhou ao vencer as categorias Importada Força Livre e Importada MX3. Douglas Wesley (Jaru) levou a melhor na Nacional 150/230, enquanto Jaerson Romão (Monte Negro) faturou a Nacional Força Livre. Nas categorias de base e Júnior, o destaque absoluto foi Erick Magalhães (Nova Mamoré), vencedor de ponta a ponta, enquanto Samanta Borges (Jaru) dominou a disputa Feminina.

Xadrez - O Mestre Nacional Gualter Amélio fez história ao sagrar-se tricampeão da Jornada Esportiva Regional de AABBs (JERAB 2026 – Etapa Norte), realizada no clube da AABB, em Porto Velho. Representando a capital rondoniense, o enxadrista teve uma campanha irretocável e venceu todas as rodadas da competição, deixando para trás os representantes de Guajará-Mirim, Rio Branco e Ji-Paraná.

Com o título e a medalha de ouro, Gualter carimbou o passaporte para o JENAB 2027, a fase nacional do torneio que acontecerá em maio de 2027, em São Paulo, onde defenderá Rondônia contra os melhores atletas do país.

Vôlei - Alta Floresta D'Oeste foi palco de um grande espetáculo esportivo nos dias 10 e 11 de outubro com a realização do Open de Vôlei de Praia. Disputado na arena da Praça Castelo Branco, o evento contou com estrutura completa, premiação de R$ 8 mil e disputas de alto nível técnico nas categorias feminino e masculino.

No feminino, as campeãs foram Francielen Platakow e Kleidiane Araújo, de Rolim de Moura. Já no masculino, o título ficou com a dupla Vinicius e Ítalo, de Ji-Paraná. O torneio foi promovido pela Prefeitura Municipal via SEMECTUR, movimentando o esporte e o lazer em todo o estado de Rondônia.