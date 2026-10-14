Trump é criticado por fazer piada com morte de homem em ataque de tigre

Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 14/10/2026 às 15h25

O presidente dos EUA compartilhou um vídeo na Truth Social em que usa inteligência artificial para simular o seu encontro com um tigre. A publicação gerou críticas por fazer referência à morte de uma pessoa.

Donald Trump está sendo duramente criticado nas redes sociais por uma das suas mais recentes publicações na Truth Social, criada por ele mesmo. O conteúdo faz uma referência ao homem que morreu, no sábado, depois de ter entrado na jaula de um tigre.

William Chapman depois de ter sido atacado pelo animal no recinto de um jardim zoológico, na Inglaterra.

O homem entrou no recinto do Yorkshire Wildlife Park, perto de Doncaster e acabou virando alvo do animal.

Donald Trump usou a inteligência artificial para simular ser ele o homem que entra no recinto dos animais selvagens. porém, ao contrário daquilo que aconteceu na realidade, ele simula que o tigre foge perante o seu espirito de autoridade e os dois acabam se abraçando e brincando.