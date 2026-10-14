Papa Leão XIV pede orações por sua saúde após cirurgia para retirar tumor no pulmão; leia íntegra da carta

Por G1

Publicada em 14/10/2026 às 15h22

O papa Leão XIV pediu orações por sua saúde em uma mensagem assinada na última terça-feira (13) e divulgada nesta quarta (14), após passar por uma cirurgia para retirar um tumor no pulmão direito.

O procedimento retirou o lobo inferior do pulmão direito por meio de uma técnica cirúrgica videoassistida. Exames realizados durante a operação confirmaram que o tumor era um adenocarcinoma pulmonar, um tipo de câncer.

A cirurgia foi concluída sem complicações, segundo o comunicado médico divulgado anteriormente e confirmado pelos boletins médicos enviados pelo Vaticano.

Na mensagem Leão XIV agradeceu pelas orações recebidas. Ao final, pediu que os fiéis continuassem rezando por ele e concedeu sua bênção apostólica.

"Confiando cada um de vós à proteção da Sagrada Família de Nazaré, peço-vos por favor que rezeis por mim, enquanto eu rezo por vós", escreveu o papa.

Freira segura foto do papa Leão XIV durante missa na Praça de São Pedro, no Vaticano, em 14 de outubro de 2026. — Foto: REUTERS/Stoyan Nenov

Leia na íntegra:

Meus queridos irmãos no episcopado,

Queridas famílias,

Queridos irmãos e irmãs,

Como sabeis, não me foi possível estar convosco nestes últimos dias. Agradeço-vos vivamente pelas vossas orações e pelo trabalho que realizastes em conjunto. Na verdade, a vossa partilha de experiências e escuta atenta são uma dádiva para toda a Igreja.

Estou especialmente grato às famílias que falaram de suas alegrias, dificuldades e esperanças, bem como aos Hierarcas das Igrejas Católicas Orientais e aos Presidentes das Conferências Episcopais pela preparação e tempo que dedicaram a este encontro.

Lerei o resultado do vosso trabalho e discussões e, no momento oportuno, apresentarei as minhas reflexões. Entretanto, encorajo-vos a começar a partilhar com as vossas Conferências Episcopais e Dioceses o que vivestes e recebestes, e a continuar a proclamar o Evangelho junto das famílias, inspirando-vos na riqueza da Amoris Laetitia.

De uma forma especial, espero que as famílias sejam sempre participantes ativas na vida e missão das vossas Igrejas locais e que elas vos ajudem a discernir os caminhos a seguir. Ao regressardes a casa, por favor transmiti a todos nas vossas comunidades a minha proximidade espiritual e o meu encorajamento.

Confiando cada um de vós à proteção da Sagrada Família de Nazaré, peço-vos por favor que rezeis por mim, enquanto eu rezo por vós. A todos vós concedo de bom grado a minha Bênção Apostólica.