Deputado Fernando Máximo destaca papel dos professores na formação profissional e no desenvolvimento de Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 15/10/2026 às 11h25

O deputado federal Fernando Máximo (PL-RO) destacou, neste 15 de outubro, Dia dos Professores, a contribuição dos educadores para a formação profissional e o desenvolvimento de Rondônia. Em mensagem alusiva à data, o parlamentar manifestou reconhecimento aos profissionais que atuam no ensino e na formação de novas gerações.

Ao abordar a responsabilidade da docência, Máximo mencionou sua experiência como professor da Universidade Federal de Rondônia (Unir). Segundo ele, a convivência com estudantes e colegas foi marcada pela troca de conhecimentos e pelo aprendizado.

“Sei de perto o valor e a responsabilidade dessa profissão”, afirmou o deputado.

A homenagem ressaltou o papel dos professores na transmissão de conhecimento, no incentivo aos estudantes e na construção de oportunidades por meio da educação. O parlamentar também dirigiu uma saudação aos colegas de profissão pela passagem da data.

“Meu abraço e minha admiração a todos os colegas professores. Feliz Dia dos Professores!”, declarou.