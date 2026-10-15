Escola Judicial do TRT-14 conquista Prêmio Literário Clarice Lispector 2026 na categoria Melhor Antologia

Por CCOM/TRT-14

Publicada em 15/10/2026 às 10h33

A Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) conquistou o Prêmio Literário Clarice Lispector 2026, na categoria Melhor Antologia, com a publicação Antologia Poética 2025. O reconhecimento integra a edição comemorativa dos dez anos da premiação, que valoriza obras literárias publicadas em língua portuguesa e incentiva a produção cultural.

A obra premiada reúne 14 produções poéticas de nove autores e autoras, com temas relacionados à proteção dos direitos fundamentais, à valorização do trabalho e à construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. A publicação conta com capítulos especiais dedicados ao “Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem” e ao “Trabalho Seguro”, temas que integram as ações institucionais da Justiça do Trabalho.

A antologia também conta com textos de apresentação das desembargadoras Maria Zuíla Lima Dutra e Vanilza de Souza Malcher, do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (PA/AP), além de prefácio do ministro Alberto Bastos Balazeiro, do Tribunal Superior do Trabalho (TST), coordenador nacional do Programa Trabalho Seguro.

Por meio da poesia, a publicação propõe reflexões sobre questões sociais e trabalhistas, aproximando a produção literária das iniciativas de conscientização e promoção da cidadania. A obra evidencia o papel da arte e da literatura como instrumentos de sensibilização, educação e transformação social.

Reconhecimento literário

Promovido pela ZL Books, o Prêmio Literário Clarice Lispector busca incentivar e valorizar a produção literária em língua portuguesa, ao reconhecer obras de diferentes gêneros e categorias. A seleção dos vencedores é realizada por uma comissão julgadora, que avalia o mérito literário das publicações inscritas.

Na edição de 2026, que celebra os dez anos da premiação, foram reconhecidas obras em categorias como romance, poesia, biografia, literatura infantil, literatura infantojuvenil, ficção e antologia.

A conquista da Escola Judicial do TRT-14 destaca a importância de iniciativas que integram literatura, educação e direitos sociais. O reconhecimento também valoriza a produção coletiva e reforça o compromisso institucional com a difusão do conhecimento, a promoção do trabalho digno e a formação de uma sociedade mais humana e igualitária.