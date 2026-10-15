 Neste 15 de outubro o SINTERO homenageia professores e professoras pelo seu dia

Por Camila Pinheiro

Publicada em 15/10/2026 às 11h08

Neste 15 de outubro, o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação no Estado de Rondônia (SINTERO) presta sua homenagem a todos os professores e professoras, profissionais que dedicam suas vidas à construção do conhecimento, à formação de cidadãos e à transformação da sociedade por meio da educação.

Ser professor e professora é muito mais do que ensinar. É inspirar sonhos, despertar possibilidades, estimular o pensamento crítico e contribuir diariamente para a construção de um futuro mais justo, democrático e igualitário. É exercer uma profissão que exige compromisso, dedicação, sensibilidade e coragem, mesmo diante dos inúmeros desafios enfrentados pela educação pública.

Neste dia especial, o SINTERO agradece a cada professor e professora que, com seu trabalho e sua dedicação, faz da educação um instrumento de transformação social. Valorizar quem ensina é reconhecer que não existe educação de qualidade sem profissionais respeitados, valorizados e com seus direitos assegurados.

Feliz Dia dos Professores e das Professoras!

Que a luta por reconhecimento, respeito e valorização caminhe sempre ao lado da esperança e da certeza de que a educação transforma vidas e constrói futuros.