Visando reduzir acidentes no final do ano em Rondônia, MPRO articula ações com órgãos de trânsito

Por MP-RO

Publicada em 15/10/2026 às 10h30

O Ministério Público de Rondônia (MPRO), por meio da 13ª Promotoria de Justiça (Saúde Estadual), reuniu representantes do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO), do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) e do Hospital e Pronto-Socorro João Paulo II, na quarta-feira (14/10), em Porto Velho, para definir medidas de prevenção e fiscalização voltadas à redução dos acidentes de trânsito no último trimestre de 2026.

Durante o encontro, os participantes analisaram dados sobre ocorrências e atendimentos por trauma e discutiram ações para enfrentar o aumento de acidentes registrado em períodos de feriados, festas de fim de ano e eventos com grande circulação de pessoas.

A reunião foi conduzida pelo titular da 13ª PJ, promotor de Justiça Leandro da Costa Gandolfo, que apresentou dados comparativos dos últimos anos e destacou que 2026 registra queda no número de acidentes em relação ao ano anterior. Segundo Gandolfo, o objetivo é manter essa tendência até dezembro, período que historicamente concentra aumento nas ocorrências de trânsito.

Medidas para o último trimestre

Entre as ações previstas estão o reforço das atividades educativas, a ampliação das fiscalizações e o monitoramento de pontos com maior registro de acidentes. O Detran informou que já realiza capacitações de servidores para ampliar as ações em ruas, escolas e instituições. A previsão é contar com mais equipes voltadas à educação para o trânsito nos meses de novembro e dezembro.

O órgão também apresentou um projeto de monitoramento eletrônico em cruzamentos com maior incidência de acidentes. A iniciativa será acompanhada por campanhas de orientação à população e pela divulgação de canais de atendimento para registro de ocorrências.

Já o BPTran informou que pretende ampliar as operações em parceria com o Detran, com reforço do efetivo em atividades de fiscalização e ações de combate à condução de motoristas de veículos automotores sob efeito de álcool. O planejamento também prevê atuação em períodos de feriados prolongados, eventos esportivos e locais com grande concentração de pessoas.

Impactos na rede de saúde

Durante a reunião, a direção do Hospital João Paulo II alertou para os efeitos dos acidentes na rede pública de saúde. Segundo a unidade, os casos de trauma ocupam leitos e exigem atendimento imediato, o que afeta o fluxo de pacientes que aguardam vagas para outros tipos de tratamento.

A diretoria destacou que muitos acidentes envolvem motocicletas e que, em alguns dias, o hospital registra dezenas de internações relacionadas a traumas causados por ocorrências no trânsito. A situação gera pressão sobre a capacidade de atendimento da unidade, que recebe pacientes de Porto Velho e de municípios do interior do estado.

Foco na prevenção

Os participantes também discutiram fatores que influenciam os acidentes, como o aumento do fluxo de veículos em datas comemorativas, o consumo de bebidas alcoólicas, a condução por pessoas sem habilitação e o crescimento do uso de motocicletas e veículos elétricos de pequeno porte.

Ao concluir a reunião, o MPRO solicitou aos órgãos envolvidos a elaboração de um cronograma de ações para os próximos meses. O planejamento deverá contemplar operações educativas e de fiscalização em feriados, eventos esportivos, áreas comerciais e outros locais com maior movimentação de pessoas, com o objetivo de reduzir os índices de acidentes e os impactos sobre a saúde pública.