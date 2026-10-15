Dia do Consumo Consciente: hábitos simples ajudam a economizar energia e reduzir gastos em casa

Por ENERGISA

Publicada em 15/10/2026 às 10h37

Pequenas mudanças na rotina podem fazer diferença no valor da conta de luz. Neste 15 de outubro, Dia do Consumo Consciente, a Energisa Rondônia chama a atenção para hábitos simples que ajudam a evitar o desperdício de energia elétrica, reduzir gastos e contribuir para a preservação do meio ambiente.

Com o uso cada vez mais frequente de eletrodomésticos e equipamentos eletrônicos, adotar práticas conscientes é uma forma de aproveitar melhor a energia consumida, sem abrir mão do conforto e das atividades do dia a dia.

Segundo Camila Lopes, analista de Eficiência Energética da Energisa Rondônia, a economia começa com a mudança de pequenos hábitos dentro de casa.

“O Dia do Consumo Consciente é um ótimo lembrete de que cada atitude conta. Usar a energia de forma eficiente é cuidar do planeta e também do nosso bolso. Quando entendemos o impacto do desperdício, passamos a enxergar a energia como um recurso valioso e finito”, destaca.

Confira quatro dicas para economizar energia

Evite aparelhos ligados sem necessidade: apague as luzes ao sair dos ambientes e retire da tomada os eletrônicos que não precisam permanecer conectados.

Atenção ao ar-condicionado: mantenha a temperatura em torno de 23 °C, evitando ajustes excessivamente baixos que aumentam o consumo.

Cuide da geladeira: evite instalá-la próxima ao fogão ou em locais quentes e não abra a porta desnecessariamente.

Organize as roupas para passar: reúna as peças e passe tudo de uma só vez, evitando o aquecimento repetido do ferro elétrico.

A Energisa reforça que o consumo consciente deve fazer parte da rotina durante todo o ano. Além de contribuir para o orçamento das famílias, o uso eficiente da eletricidade ajuda a reduzir desperdícios e incentiva uma relação mais responsável com os recursos naturais.