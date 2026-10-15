Inscrições para cursos profissionalizantes presenciais em Porto Velho e remotos para todo estado estão abertas até dia 22

Por João Albuquerque

Publicada em 15/10/2026 às 10h52

Na reta final do ano letivo do ensino profissionalizante em Rondônia, o Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep) acaba de lançar mais um cronograma com o objetivo de ampliar a qualificação de mão de obra. A instituição está com inscrições abertas até o dia 22 de outubro para cursos presenciais em Porto Velho e remotos em todo o estado.

Os candidatos podem se inscrever em links, conforme a modalidade do seu interesse. https://rondonia.ro.gov.br/publicacao/processo-seletivo-para-preenchimento-de-vagas-nos-cursos-de-formacao-inicial-e-qualificacao-profissional-cursos-remotos-inscricoes-14-10-2026-a-22-10-2026/ e https://rondonia.ro.gov.br/publicacao/processo-seletivo-para-preenchimento-de-vagas-nos-cursos-de-formacao-inicial-cursos-presenciais-inscricoes-14-10-2026-a-22-10-2026/

Tanto os cursos presenciais quanto o ensino online têm como critério de seleção a ordem de inscrição garantindo a vaga, portanto, os primeiros inscritos que cumprirem todos os requisitos. A escolaridade mínima para se inscrever é o ensino fundamental incompleto. Na capital, as aulas serão ministradas na sede da Escola Técnica Estadual (Etec) e no polo Flora Calheiros.

EMPREGABILIDADE

O governador de Rondônia, Marcos Rocha evidenciou que o fortalecimento da educação profissional integra uma estratégia governamental que visa o desenvolvimento social e o progresso econômico. “O estado de Rondônia elevou o nível de empregabilidade, sendo um dos estados com menor taxa de desocupação do Brasil, graças aos investimentos em ações que fortalecem a geração de emprego e renda, bem como o empreendedorismo”.

Entre os cursos ofertados está o de Introdução à Inteligência Artificial ( IA)

A expansão do ensino profissionalizante em Rondônia além de habilitar jovens em início de carreira para uma profissão e contemplar trabalhadores já na ativa que buscam se requalificar profissionalmente, contempla ainda universitários.

A estudante Maria Clara Farias Lima, de 20 anos, cursa Direito e faz o Curso Técnico em Informática para dominar os conhecimentos que se tornam necessários devido ao avanço tecnológico. “Quero ter um diferencial no meu currículo e por isso busco sempre me atualizar”, argumentou a acadêmica, que mora no bairro Areal – Centro, em Porto Velho.

Segundo a presidente do Idep, Iasmin Brandão Nogueira, a instituição está focada em ampliar o leque de cursos em todo o estado, ofertando formação profissional de acordo com a vocação econômica de cada região. “A proposta pedagógica é tornar cada vez mais acessível às condições para o cidadão rondoniense se profissionalizar e construir uma carreira de sucesso, seja atuando numa empresa já consolidada ou investindo no próprio negócio” salientou.

CURSOS REMOTOS

– Atendimento ao Público

– Relações Interpessoais

– Auxiliar Administrativo

– Fundamentos da Administração

– Ética, Saúde e Segurança no Trabalho

– Introdução à Segurança do Trabalho

– Matemática Aplicada

– Planejamento Estratégico

– Contabilidade Básica

– Cálculos Financeiros e Estatísticos

– Organização de Sistemas e Métodos

– Gestão de Pessoas

– Comunicação e Expressão

– Gestão da Qualidade I e II

– Informática Básica

– Informática Aplicada

– Fundamentos da Computação

– Segurança de Sistemas de Informação

– Introdução à Inteligência Artificial (IA)

– Empreendedorismo

Cursos presenciais

Etec

– Operador de Drone

Rio Branco

– Empreendedorismo

– Design de Sobrancelhas

– Maquiagem para Festa

– Auxiliar Administrativo

Flora Calheiros

– Informática Básica

– Copeira Hospitalar

– Excel do Básico ao Avançado