Vorcaro detona Deborah Secco em conversa com CEO da Editora Globo

Por IG

Publicada em 15/10/2026 às 09h54

Mensagens extraídas do celular de Daniel Vorcaro pela Polícia Federal (PF), mostram um diálogo de cunho sexual sobre a atriz Deborah Secco em uma conversa com Frederic Kachar, diretor geral da Editora Globo e do Sistema Globo Rádio. O diálogo entre o ex-banqueiro e o executivo causou grande repercussão nas redes sociais.

Nas mensagens, datadas de fevereiro de 2024, eles comentam que a atriz "estava para jogo", em alusão ao Baile da Vogue, evento anual promovido pela revista Vogue Brasil, que faz parte do conglomerado de mídia, para o qual Kachar negociou convites com o dono do banco Master. O conteúdo foi divulgado pelo TV Pop em parceria com o site O Antagonista.

Na sequência, Vorcaro chega a comentar sobre a aparência da atriz."Estava muito feia". Kachar, por sua vez, afirma que estava olhando para o corpo dela: "Eu só olhava para a bunda dela. Mas concordo que a fantasia era broxante". O ex-banqueiro ainda completa: "Tá doido, mulher não pode fazer isso".

Sabrina Sato também foi mencionada no diálogo. Nas mensagens, o executivo afirma que ela também estava "para jogo" e "soltinha", devido ao evento ter caído no dia do aniversário dela.

Outra famosa que teve o nome citado na conversa foi Monique Alfradique. Na bate-papo, Vorcaro elogia a loira, que já foi apontada como um de seus affairs: "Monique estava demais". Vale destacar que a atriz viveu um romance com Kachar em agosto de 2022.