Drone russo atinge prédio onde estavam brasileiros na Ucrânia

Por G1

Publicada em 15/10/2026 às 09h40

Prestes a completar cinco anos, a guerra entre Ucrânia e Rússia segue fazendo vítimas no leste europeu. Nesta terça-feira (13), o brasileiro Lucas Cândido, voluntário do lado ucraniano, filmou o momento em que um drone atingiu o prédio onde estava, em Kharkiv, a menos de duas horas do território russo.

No vídeo publicado no Instagram, é possível ouvir o barulho de drones sobrevoando a região. Ao final da gravação, uma explosão atinge o prédio, provocando chamas e um clarão vermelho.

Lucas não estava sozinho no local. Nas publicações em seu instagram, ele fez collab com outros brasileiros também estavam no prédio atingido. Entre eles, estão Kaique, Marco, Abader e Gabriel.

“Colegas estão quase todos feridos, minha perna está machucada, mas estamos bem, graças a Deus. Infelizmente, a Rússia é assim, covarde”, disse Gabriel em publicação no Instagram.

O 'cessar-fogo energético'

No último domingo (11), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a Ucrânia e a Rússia concordaram com um cessar-fogo parcial, interrompendo os ataques contra a infraestrutura energética um do outro.

Nem a Ucrânia, nem a Rússia confirmaram o acordo, no entanto. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se disse surpreso com o anúncio, mas afirmou que aceita o trato caso Moscou faça o mesmo. O Kremlin ainda não havia se manifestado até a última atualização desta reportagem.

O anúncio foi feito na rede social Truth Social, horas depois do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmar que seu governo estava pronto para interromper os bombardeios às refinarias de petróleo russas se Moscou também cessasse seus ataques à infraestrutura energética ucraniana.

"Com efeito imediato, entra em vigor um cessar-fogo energético na guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Ambas as partes concordaram. Não o violem!", pediu.

Zelensky também disse à ABC News que organizaria eleições na Ucrânia se o presidente russo, Vladimir Putin, concordasse com um cessar-fogo de 60 dias.

"Por favor, diga a Putin: nos dê dois meses, 60 dias de cessar-fogo total, 60 dias, e nós organizaremos eleições", afirmou.