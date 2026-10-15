Delegado Camargo critica situação financeira do Estado, promete pente-fino nos contratos e não descarta assumir Segurança: “Tô aqui pra servir”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 15/10/2026 às 09h52

O vice-governador eleito de Rondônia, deputado estadual Delegado Rodrigo Camargo (Podemos), afirmou que a gestão de Marcos Rogério (PL) assumirá o Estado com pouca margem para investimentos e fará uma revisão dos contratos de serviços continuados. Em entrevista ao podcast Resenha Política, apresentado pelo jornalista Robson Oliveira, Camargo também se colocou à disposição para exercer outra função no Executivo, caso seja chamado, inclusive na segurança pública.

“O que sobra para o Estado hoje investir? Aproximadamente 6%, que não é nada.”

Segundo o deputado, 92% do orçamento estadual está comprometido com despesas fixas e outros 2% com juros de empréstimos. Camargo citou esses percentuais para defender medidas de contenção de gastos e redução de custos. Disse que a equipe conhece as restrições financeiras e que elas não poderão servir de justificativa para a falta de entregas.

“Assumimos conscientes disso. Não tem problema nenhum. É motivo pra gente melhorar.”

A revisão dos contratos, segundo Camargo, será uma das medidas para ampliar os recursos disponíveis. O vice eleito defendeu chamar fornecedores para negociar preços e avaliar alternativas quando não houver acordo. Ao mencionar a locação de veículos, apresentou um exemplo que classificou como genérico e questionou por que o poder público pagaria mais pelo serviço. Não identificou um contrato específico nem detalhou valores que sustentassem a comparação.

“Contratos continuados. Vamos revisar todos eles.”

Camargo esclareceu que apoia o aluguel de viaturas e considera o modelo mais adequado à atividade policial, por incluir manutenção, seguro e reposição dos veículos. A crítica, afirmou, está nos preços praticados. Ao defender a renegociação, disse que o governo deve buscar prestadores capazes de manter a qualidade do serviço por um custo menor.

“Não vejo problema em alugar veículos. E digo mais, deve ser assim.”

Questionado sobre a possibilidade de assumir outra atribuição além da vice-governadoria, a exemplo da segurança pública, o deputado respondeu que está disponível. A declaração ocorreu diante de uma hipótese apresentada pelo entrevistador, sem anúncio de convite ou definição sobre o comando da área.

“Eu sou um soldado. Não do Marcos Rogério. Eu sou um soldado do povo de Rondônia, que aqui me colocou.”

O vice eleito também afirmou que cobrará resultados dos futuros secretários e que a equipe preparou ações para os primeiros meses de mandato. Entre as medidas anunciadas estão gabinetes de crise na saúde e na segurança pública nos primeiros 30 dias. Sobre sua participação na administração, reforçou a disposição para assumir outras responsabilidades.

“Tô aqui pra servir.”

Assista a entrevista na íntegra: