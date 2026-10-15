Duas mulheres são presas e adolescentes são apreendidos por tráfico

Por Newsrondonia.com

Publicada em 15/10/2026 às 09h30

Na tarde de quarta-feira (14), a Polícia Militar foi acionada para um apartamento na Rua Videira, bairro Jardim Santana, zona Leste de Porto Velho, suspeito de comercialização de entorpecentes.

No local, os policiais encontraram a porta aberta, visualizaram grande quantidade de drogas sendo manuseadas e apreenderam entorpecentes e uma balança de precisão.

Dois adolescentes, duas mulheres e todo o material apreendido foram encaminhados ao Departamento de Flagrantes da Polícia Civil para as providências legais.

A ocorrência foi registrada no fim da tarde desta quarta-feira (14), em um apartamento na Rua Videira, no bairro Jardim Santana, zona Leste de Porto Velho. Segundo informações da ocorrência, a equipe policial chegou ao local após receber denúncias de que o imóvel estaria sendo utilizado para a comercialização de entorpecentes.

De acordo com o relato policial, os militares encontraram a porta do apartamento aberta. Durante a entrada no imóvel, os agentes visualizaram uma quantidade expressiva de drogas e perceberam que os envolvidos estariam manuseando e preparando os entorpecentes.

Ao notarem a presença da equipe, os suspeitos tentaram escapar pela janela, mas foram alcançados e contidos pelos policiais. Durante a ação, foram apreendidos entorpecentes e uma balança de precisão, equipamento que pode ser utilizado para pesar drogas.

Os dois adolescentes apreendidos, as duas mulheres presas e todo o material recolhido foram encaminhados ao Departamento de Flagrantes da Polícia Civil, onde ficaram à disposição das autoridades para as providências legais.