Motociclista fica gravemente ferido após colisão com carro na BR-364

Por hora1rondonia.com

Publicada em 15/10/2026 às 09h00

Um motociclista ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente de trânsito na tarde de terça-feira (13), na BR-364, nas proximidades da avenida Mamoré, em Porto Velho (RO).

Conforme as informações apuradas, o homem trafegava pela rua da Beira e, ao acessar a rodovia, acabou atingindo a lateral de um Chevrolet Celta que seguia no sentido de Candeias do Jamari. Com a força da batida, o motociclista perdeu o controle do veículo e caiu sobre o asfalto. Ele sofreu diversos ferimentos pelo corpo e precisou de atendimento de emergência.

Uma equipe da concessionária Nova 364 foi acionada e realizou os primeiros socorros ainda no local. Em seguida, o trabalhador, que atua na Distribuidora Brasil, foi encaminhado ao Hospital João Paulo II, na capital. Até o momento, não foram divulgadas informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima.